Donald Trump dice que amenaza de demócratas de destituir a sus colaboradores es 'extorsión'

Los demócratas han prometido abrir investigaciones sobre Trump y altos miembros de su administración, incluido el fiscal general Todd Blanche y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que las amenazas de los demócratas de utilizar su mayoría entrante en el Congreso para someter a juicio político a miembros de su administración equivalían a una "extorsión".

Trump se enfrenta a un panorama político radicalmente distinto y hostil después de que los demócratas se hicieran con el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de mitad de mandato del martes.

Los demócratas han prometido abrir investigaciones sobre Trump y altos miembros de su administración, incluido el fiscal general Todd Blanche y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

"Los demócratas andan por ahí amenazando a mucha gente", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Esto es extorsión al más alto nivel y deben rendir cuentas", afirmó, argumentando que no han cometido "actos imputables de juicio político".

Con el control de los comités en ambas cámaras, los demócratas pueden citar a funcionarios, exigir documentos y celebrar audiencias públicas, lo que podría someter a Trump y a sus principales asesores a un intenso escrutinio.

Entre los temas que podrían fiscalizar figuran los negocios de la familia Trump y sus operaciones con criptomonedas, los contratos gubernamentales que involucran al multimillonario Elon Musk, los recortes a agencias federales, la aplicación de las leyes migratorias y la conducción de la guerra con Irán.

Los demócratas también han manifestado interés en el manejo de los archivos relativos al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La administración podría resistirse a las exigencias de testimonio o de entrega de documentos, lo que desencadenaría batallas judiciales.

Los demócratas podrían buscar el tercer juicio político contra Trump, aunque los líderes del partido no se han comprometido a hacerlo.

La Cámara solo necesita una mayoría simple para aprobar la acusación, pero la destitución de un presidente requiere el voto de dos tercios del Senado, muy por encima de los escaños que tiene el partido demócrata.