EEUU afirma haber detenido a familiares del exgeneral iraní Soleimani

Medios iraníes han desmentido esta información y aseguran que las personas que fueron arrestadas no tiene nada que ver con el general fallecido.

Estados Unidos afirmó este sábado haber detenido en su territorio a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qassem Soleimani, abatido en 2020 en un ataque con drones ordenado por Donald Trump. Medios iraníes negaron cualquier vínculo entre ambas mujeres y el militar fallecido.

"Anoche, la sobrina y la sobrina nieta del general Qassem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron arrestadas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes por parte del secretario de Estado Marco Rubio", declaró un portavoz de la diplomacia estadounidense.

La sobrina de Soleimani, identificada como Hamideh Soleimani Afshar, está acusada por Washington de apoyar a la república islámica.

"Mientras residía en Estados Unidos, difundió propaganda del régimen iraní, sufrió ataques contra soldados y bases militares estadounidenses en Oriente Medio, elogió al nuevo Líder Supremo de Irán, calificó a Estados Unidos como el 'Gran Satán' y expresó su apoyo incondicional a la Guardia Revolucionaria Iraní, un grupo catalogado como organización terrorista", añade el comunicado.

Según la agencia de noticias iraní Fars, Zeinab Soleimani, hija de Qassem Soleimani, negoció las transacciones. "Las personas arrestadas en Estados Unidos no tienen ninguna relación con la familia del general fallecido", aseguró el medio.

La televisión estatal iraní citó a Narjes Soleimani, otra hija de Qassem Soleimani y miembro del Consejo Municipal Islámico de Teherán. "Hasta ahora, ningún familiar ni allegado del mártir Soleimani ha residido en Estados Unidos", afirmó.

Al ser contactado por la AFP, el Departamento de Estado no respondió a las desmentidas de las hijas de Qassem Soleimani.