Para la Generación Z, la ola azul en las elecciones estadounidenses evoca un 'optimismo millennial'

¿La "ola azul" traerá de vuelta los pantalones ajustados, los collares de búhos, los motivos de bigotes y la música rítmica y pegadiza?

Desde la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato del martes, una sensación de nostalgia ha impulsado el debate sobre el "optimismo millennial", una tendencia en las redes sociales que evoca la esperanza y la inocencia de finales de la década de 2000 y principios de la de 2010.

Los vídeos y las publicaciones que mencionan el meme están acumulando decenas o incluso cientos de miles de visualizaciones, celebrando la moda, la música y la estética que definieron la juventud de los millennials.

Para muchos miembros de la Generación Z (personas que actualmente tienen entre 18 y 29 años, también llamados Zoomers), la votación del martes les trajo una muestra de la euforia que experimentó la generación anterior (los millennials, que actualmente tienen entre 30 y 45 años) cuando Barack Obama fue elegido presidente en 2008 por el Partido Demócrata.

Los paralelismos son sorprendentes: ambas generaciones votaron en un contexto de conflicto prolongado en el extranjero y profunda incertidumbre económica en el país. Así como los votantes jóvenes fueron considerados cruciales para el éxito de Obama, en estas elecciones de mitad de mandato se observaron giros masivos a favor del Partido Demócrata entre los menores de 30 años.

Un análisis de AFP de los datos del Proyecto de Salud Cívica y Elecciones de NORC mostró que el 65,5 por ciento de los votantes de entre 18 y 29 años votaron por los demócratas, en comparación con el 30,6 por ciento que optó por los republicanos.

Además, entre los jóvenes que votaron por el presidente republicano Donald Trump en 2024, el 16 por ciento eligió a un demócrata en estas elecciones legislativas.

Según los resultados preliminares de una encuesta nacional del New York Times, los hombres jóvenes de entre 18 y 29 años se inclinaron por los candidatos demócratas en casi 40 puntos porcentuales desde las elecciones de 2024, y las mujeres de ese grupo de edad en 27 puntos.

Esperanza

«Esta nueva ola azul que se ha instaurado en nuestro país me llena de esperanza», declaró Aliya Baddely, de 20 años, a la AFP. Espera que la gobernadora electa de Ohio, Amy Acton, cumpla sus promesas en materia de educación y regulación de centros de datos.

Caleb Varns, de 22 años y también miembro de la Generación Z, expresó una sensación de esperanza. Tanto él como Baddely son estudiantes de la Universidad de Akron.

"Ahora tenemos muchos hitos. Es decir, tenemos al primer musulmán en el Senado, al primer hombre abiertamente gay", dijo, refiriéndose al senador electo de Michigan, Abdul El-Sayed, y a Chris Pappas de Nuevo Hampshire. Ambos fueron elegidos el martes.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, una millennial y una de las voces jóvenes más destacadas del Congreso, dijo en una publicación de Instagram: "Imaginen todos los escaños que ganamos anoche... porque ustedes (crearon una ola electoral) la primera vez que votaron, y piensan: '¡Sí, podemos cambiar el mundo!'".

¿Optimismo o descontento?

Pero no todo es optimismo. Los jóvenes de la Generación Z, cuyas experiencias escolares y universitarias se vieron trastocadas por la pandemia, están preocupados por lo que les depara el futuro, desde el cambio climático hasta la amenaza que supone la inteligencia artificial para sus perspectivas profesionales.

Según Alberto Medina, jefe de comunicaciones del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje Cívico y Participación, una organización de investigación con sede en Estados Unidos, las dos elecciones solo son comparables porque dieron como resultado "una gran ola demócrata impulsada por los votantes jóvenes".

Según él, la ola electoral de este año estuvo impulsada más por "la insatisfacción de la Generación Z que por el optimismo de los millennials".

"En los últimos dos años, nada en mi vida ha mejorado", dijo Caden Ferguson, de 22 años.

Y aunque votó por el Partido Demócrata, dijo que conoce a varias personas que no votaron en absoluto. "Creo que en cierto modo piensan que ambos partidos son corruptos", dijo.

Alyssa Schick, de 23 años, dijo que veía estas elecciones como un "referéndum importante sobre el estado actual del país". "Es un respiro que el país llevaba tiempo esperando", dijo.

Pero los demócratas no deberían dar por sentado el voto de la Generación Z.

"Una de las características de los votantes jóvenes es que no son leales a ningún partido ni candidato", dijo Medina. "Podrían tomar decisiones totalmente diferentes en 2028".

"Volveré a cambiar si siento que no se están haciendo las cosas lo suficiente y que se necesitan más cambios", advirtió Lorentz.