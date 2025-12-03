Gobierno de México anuncia reducción de la jornada laboral y aumento del salario mínimo

La jornada laboral se reducirá dos horas cada año a partir de 2027, después de que el Congreso de mayoría oficialista apruebe las reformas legales correspondientes en 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un aumento del salario mínimo de 13% para 2026, así como la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hasta 2030.

Sheinbaum descartó que el incremento salarial impacte en la inflación, que se mantiene dentro del objetivo del Banco de México (Banxico, central) de 3% +/- un punto porcentual.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró que la reducción de la jornada laboral tendrá beneficios para la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina, que se contrajo 0,3% interanual en el tercer trimestre en medio de las tensiones con Estados Unidos por las amenazas arancelarias de Donald Trump.

El salario mínimo general crecerá 13%, hasta 315,04 pesos diarios (17,2 dólares), equivalentes a 9.582,47 pesos mensuales (524,5 dólares). En la frontera norte el aumento será menor, pero el salario mínimo estará fijado en 440,87 pesos diarios (24,1 dólares).

La jornada laboral se reducirá dos horas cada año a partir de 2027, después de que el Congreso de mayoría oficialista apruebe las reformas legales correspondientes en 2026.

Ambos acuerdos se lograron "por consenso" entre representantes de los trabajadores y del sector empresarial, subrayó Sheinbaum.

Estos cambios en las leyes laborales se suman a otros recientes como el que duplicó el término mínimo legal de vacaciones pagadas de seis a 12 días y el que otorgó derechos y prestaciones a trabajadores de plataformas digitales.

México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más horas trabajadas en el año por empleado, con 2.207, según los datos más recientes del organismo, de 2023.