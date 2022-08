Grave tropiezo en rescate de 10 obreros en mina de México

Agujita, México/El rescate de diez obreros atrapados desde hace 11 días en una mina inundada en México sufrió un serio tropiezo este domingo ante un aumento "abrupto" en los niveles de agua, asestando un mazazo a la esperanza de sus familiares de volver a verlos.

El nivel de agua del pozo 2, que hasta el viernes se ubicaba en 70 centímetros y donde se concentraban las mayores esperanzas para un próximo ingreso de rescatistas, subió hasta 12,92 metros, detalló el gobierno del estado de Coahuila en un comunicado.

"Ya se encuentran los ingenieros evaluando la situación real y la causa del nuevo ingreso de agua a la mina", agregó.

En los pozos 3 y 4, en tanto, el agua aumentó a 15,5 metros y 12,5 metros respectivamente, precisa el comunicado, un incremento de entre 8 y 10 metros comparado con los niveles reportados por las autoridades el viernes.

"Se diseña una nueva estrategia por parte de los ingenieros especialistas (...) que permita, con nuevos datos, realizar las acciones para la extracción del agua que se encuentra en la mina El Pinabete", agregó la autoridad.

- "Condiciones extraordinarias" -

Tras recibir la noticia, Magdalena Montelongo, hermana de Jaime, uno de los mineros atrapados, procura mantener la templanza y la serenidad, pero la frustración es inevitable.

"No sé qué estrategias o qué otra cosa vayan a hacer", dice a la AFP. "A lo mejor ya no está en sus manos, de los ingenieros o los que estén ahí adentro. Ya no saben de dónde venga el agua", añade.

La coordinadora nacional de Protección Civil y responsable del operativo, Laura Velázquez, pidió a los familiares tener claro "que no los vamos a abandonar, ni a ellos ni a los mineros atrapados", según un comunicado.

Indicó que la mina El Pinabete enfrenta "condiciones extraordinarias" debido a su colindancia con la mina Conchas Norte, abandonada hace unos 30 años, periodo en el que "acumuló un volumen muy alto" de agua.

"La mina Conchas Norte es 100 veces más grande que la que se atiende, ya que la mina El Pinabete tiene 1,8 hectáreas y la de Conchas Norte tiene 180 hectáreas", detalló Protección Civil en el texto.

Las familias de los mineros denunciaron este sábado sentirse "desesperados" ante el lento progreso del rescate, al tiempo que expresaron su desconfianza en el liderazgo del operativo y en las maniobras efectuadas hasta ahora.

- "Un dolor muy fuerte" -

El viernes, Velázquez había reconocido que "no hay manera" de determinar cuando podrían alcanzar el área de la mina donde se presume que podrían estar atrapados los obreros.

No obstante, también dijo que había "condiciones" para ingresar a la mina tras el descenso de los niveles de agua.

Los familiares también expresaron el sábado su temor de que los obreros atrapados no puedan ser rescatados como ocurrió tras el accidente de la mina de carbón Pasta de Conchos, también en Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

En Pasta de Conchos, una mina controlada por el conglomerado Grupo México, murieron 65 trabajadores pero solo se rescataron dos cuerpos.

Gil Rico Montelongo, primo de Magdalena, fue uno de los mineros cuyos restos nunca fueron recuperados en Pasta de Conchos.

"Lo que sí yo no quiero es que ellos [digan] que ya no se puede hacer nada (...) Es muy fuerte perder un hermano, es un dolor muy fuerte", agregó la mujer de 66 años.

El accidente de Agujita se produjo cuando la pared de una mina contigua, anegada y abandonada, colapsó, provocando la inundación del socavón donde maniobraban 15 mineros. Cinco de ellos lograron escapar.

Desde entonces no se tienen señales de vida de los 10 trabajadores restantes, en cuyo rescate participan varios cientos de personas entre militares, funcionarios y mineros voluntarios.

Los siniestros mineros son frecuentes en Coahuila, principal productor de carbón de México.