Huracán Simón cambia trayectoria y rozará México aún con efectos severos

El último reporte del centro de huracanes de Estados Unidos coloca a Simón con vientos sostenidos de 230 km/h a una velocidad de apenas 11 km/h.

Pto Vallarta, México/El huracán Simón modificó levemente su trayectoria el domingo y el último pronóstico señaló que pasará cerca de la costa mexicana sin reducir los riesgos de fuertes lluvias y vientos severos.

El ciclón avanza a un ritmo peligrosamente lento en una categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson. Los efectos suelen golpear más a medida que pasa más tiempo en un mismo lugar.

Un equipo de la AFP está en Puerto Vallarta, una joya turística que será golpeada por los efectos del huracán. Estaba nublada a primera hora del día, con grandes nubarrones sobre el mar y las montañas y una lluvia ligera.

Los negocios protegieron ventanas y puertas con tablones, y en algunos pintaron en aerosol mensajes como "Simón dice: 'todo va a estar bien'", en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones, o "Simón, sé breve, pacífico" junto al dibujo de un tiburón y caras felices.

Una pareja se pasea por el malecón, custodiado por militares. Uno que otro corredor aprovechó también para salir de casa.

Cruz Castillo, habitante de Vallarta de 60 años, salió "a caminar a ver" cómo estaba la situación. "Nos preocupa", dijo. "Todavía estamos viendo cómo se va a acercar esto".

Vicente García, un turista de 48 años proveniente de California, dijo por su parte estar tranquilo. "Esperábamos una tormenta más grande ayer, así que permanecimos adentro, pero me alegra que no fuera así", indicó. "Ya nos vamos mañana".

Los reportes meteorológicos preveían un impacto hacia el mediodía local (18h00 GMT), pero los datos obtenidos por aviones cazadores de huracanes en la madrugada indicaron que el centro del ciclón llegará ahora seis horas después a unos 15 km de las costas del estado de Jalisco, avanzando en paralelo sin que necesariamente el núcleo impacte la porción continental del país.

Pero "todas las bandas nubosas del ciclón o la parte intensa del ciclón de todos modos van a estar afectando" poblados costeros, explicó a la AFP el director del servicio meteorológico de México, Fabián Vázquez.

"Vamos a tener efectos muy severos, sobre todo de viento en la costa", con olas de hasta nueve metros y lluvias extraordinarias, añadió.

Avance lento

El último reporte del centro de huracanes de Estados Unidos coloca a Simón con vientos sostenidos de 230 km/h a una velocidad de apenas 11 km/h.

Desde que se convirtió en huracán, Simón apenas había rebasado los 10 km/h. En contraste, la tormenta tropical Rachel se aproximó el sábado al norte de México a unos 35 km/h.

Se ha mantenido "semiestacionario" frente a las costas mexicanas, explicó el meteorólogo de Protección Civil de Jalisco, Boris Comi. Esto significa que puede "estar generando más lluvias durante un tiempo más prolongado", lo que "pone en más riesgo a la población".

Entrar en tierra también ayuda al debilitamiento del fenómeno. A Puerto Vallarta la favorecen, por ejemplo, su ubicación en una bahía y la presencia de montañas que atenúan la fuerza de los ciclones.

Pero al avanzar en paralelo a la costa, facilita "que se mantenga con una categoría un poco más intensa", añadió Vázquez.

El sábado, la Marina de México evacuó por barco a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por Simón. Las trasladaron a Puerto Vallarta, donde la mayoría tiene familiares con quienes resguardarse y otros irán a alguno de los cinco refugios dispuestos en esta ciudad y que para el sábado ya habían recibido a 95 personas.

Elena Glumas, de 63 años, llegó con sus perros desde la localidad de Yelapa.

"Hace tres años perdimos todo; ahora, pues digo, la vida es primero", afirmó al bajar del ferry. Se refiere al huracán Lidia que en 2023 azotó su pueblo con lluvias torrenciales.