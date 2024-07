Indígenas guatemaltecos buscan superar la barrera del idioma en Estados Unidos

Miles de guatemaltecos nativos que emigraron a Estados Unidos enfrentan el problema diario de no hablar inglés, y para algunos de ellos, este problema se ve agravado por el hecho de que tampoco hablan español.

Dallas, Texas/En medio de una celebración religiosa, a simple vista por el rostro y el dialecto era como si estuvieran en Guatemala, sin embargo, estaban en una ceremonia en el centro de Dallas con una de las comunidades mayas más grandes de Estados Unidos.

“Tenemos un aproximado de 70 mil guatemaltecos de los cuales quizás 7 mil son de origen indígena, de origen maya, sobre todo de origen q’eqchi” manifestó Pablo Molina, Cónsul de Guatemala en Dallas.

En medio de la ciudad de Dallas, en el vecindario conocido como Bachman Lake, se encuentra la mayoría de ellos. Algunos comerciantes del área han tenido que hacer ajustes en sus servicios. Por ejemplo, existe un restaurante llamado ''La Guatemalteca Emy'' que les da la bienvenida en su dialecto y la dueña siempre tiene alguien que traduce.

Así mismo, el consulado de Guatemala en Dallas ha ajustado su funcionamiento para atender a las personas que no hablan español y llegan a diario en busca de documentos y otros asuntos consulares.

De acuerdo con el cónsul, las personas que no hablan ni español, ni ingles regularmente vienen acompañadas por un intérprete. Pero si no es así, el consulado está preparado.

“Solicitamos apoyo a nuestra red consular para ver si tenemos un intérprete del idioma maya y si no a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala” señaló Molina.

Para muchos, como Rigoberto Xicol y sus amigos, la barrera idiomática les niega oportunidades. Sin embargo, la mayoría no sopesa volver a su país natal. Para ellos, permanecer en Estados Unidos es una prioridad, y buscan maneras para comunicarse.

“Cuando nos venimos aquí casi no hablamos español, en las compañías no te dejan entrar porque no podemos responder cuando llegan los clientes o algún trabajo” contó Rigoberto Xicol.

Como este señor, hay muchas historias más donde el idioma se les presenta como un obstáculo, pero pese a esto, a pesar de vivir en los Estados Unidos, esta comunidad indígena prefiere aprender a hablar español para comunicarse que inglés.