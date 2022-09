'Jefe de jefes' del narco mexicano cerca de ser excarcelado

Guadalajara, México/El veterano narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo se encuentra a las puertas de su excarcelación, luego de que un juez le otorgara arresto domiciliario ante el grave deterioro de su salud, informaron este martes las autoridades.

Félix Gallardo, de 76 años y preso desde 1989, fundó a fines de los años 1970 el cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones del narcotráfico en México dedicada inicialmente al contrabando de marihuana y luego al de cocaína.

"El informe que me presentaron sobre su estado de salud me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sin detallar esas dolencias.

El llamado "Jefe de jefes" perdió hace varios años un ojo y la audición por un oído, y su condición ha empeorado progresivamente, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) intercedió ante el juez para que le otorgara el beneficio legal.

Actualmente cumple una condena de 40 años de cárcel, de los cuales le restan siete, en la prisión de Puente Grande (estado de Jalisco, oeste), de donde se fugó Joaquín "El Chapo" Guzmán el 19 de enero de 2001 en un carrito de lavandería. Guzmán purga cadena perpetua en Estados Unidos.

"Existe la posibilidad de que antes de ese término fatal (el fin de la pena) esta persona pudiera fallecer por lo precario de su salud. Es el argumento que esgrime el juez" para conceder la prisión domiciliaria con un brazalete de geolocalización, señaló a la AFP el director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez.

"Esta semana estaremos en condiciones de informarle al juez que se cuenta con el dispositivo electrónico" para que el antiguo traficante abandone el penal, añadió Pérez, indicando que la decisión fue impugnada por la Fiscalía.

Sin embargo, López Obrador anunció que aunque desconoce la situación jurídica del detenido, el parte médico no deja dudas de que "necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio". "Toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada".

Félix Gallardo tiene pendiente otra condena a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985.

Por este caso, Rafael Caro Quintero (el "Narco de Narcos"), con quien fundó el cártel de Guadalajara, fue detenido el pasado 15 de julio con fines de extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, un juez frenó el proceso de entrega al atender un recurso de amparo de la defensa para que la solicitud se resuelva en un juicio.