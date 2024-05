El juicio a Trump entra en su fase final

Nueva York, Estados Unidos/El juicio a Donald Trump por alterar registros contables para esconder el pago a una exactriz porno entró este lunes en su última fase, con la conclusión del interrogatorio de un testigo clave por parte de la defensa y los alegatos finales previstos para la semana próxima.

El juez Juan Merchan señaló al abrir la sesión en el tribunal de Nueva York que su meta es terminar de evaluar el caso esta semana de modo que la próxima se pase a los argumentos finales.

Del proceso, el primero en sentar en el banquillo de la justicia penal a un expresidente de Estados Unidos, se espera un veredicto histórico.

La duda que sigue rondado es si Trump prestará o no testimonio. Este lunes, al llegar al tribunal, el multimillonario dejó sin responder esa pregunta hecha por un periodista.

Antes de que comenzara el juicio, el 15 de abril, aseguró que testificará para "decir la verdad". Pero expertos consideran probable que finalmente desista, para evitar exponerse a un contrainterrogatorio despiadado de parte de la fiscalía.

Los 12 miembros del jurado deben evaluar si, más allá de toda duda razonable, Trump es culpable de la falsificación de 34 documentos contables para disfrazar como gastos legales el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels en la recta final de las elecciones de 2016 que ganó frente a Hillary Clinton.

Un veredicto de culpabilidad requiere de la unanimidad del jurado. Si fuera ese el caso, el juez deberá fijar posteriormente la pena, que podría ser de cárcel.

Una condena penal sería un hecho histórico en Estados Unidos y un terremoto político en plena campaña presidencial.

Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de intentar revertir los resultados de la elección de 2020 y de llevarse documentos clasificados al dejar la Casa Blanca en 2021, aunque este juicio ha sido pospuesto indefinidamente.

Interrogatorio maratónico

Este lunes, el abogado de Trump, Todd Blanche, terminó su interrogatorio a Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, que duró tres días.

Cohen incriminó directamente a su antiguo jefe, afirmando que Trump había aprobado el pago de 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio sobre una relación sexual que afirma haber mantenido en 2006 con el magnate, entonces ya casado con su esposa Melania.

El abogado se hizo cargo del pago en 2016 y afirmó que Trump aprobó su reembolso en 2017.

Para la acusación, la cuestión central es que se camufló esa transferencia como "gastos legales" en las cuentas de la Organización Trump.

El republicano de 77 años niega la relación con la exactriz, se dice inocente y denuncia que el juicio tiene un cariz político.

La defensa de Trump hizo lo posible por desacreditar a Cohen, descrito por otros implicados en el juicio como una persona sin escrúpulos. Fue condenado a tres años de cárcel en 2018 por mentir al Congreso y fraude electoral y fiscal por este caso.

Blanche intentó provocar a Cohen, conocido por su mal temperamento, pero el testigo logró mantener su compostura.

19 testigos

Cohen cerró una serie de 19 testigos citados por la fiscalía durante cuatro semanas, que llevaron al jurado tras las bambalinas de la campaña presidencial ganada por Trump a Clinton.

En esta procesión aparecieron variopintos intermediarios que levantaron el velo sobre otras transacciones en el entorno del candidato republicano para evitar escándalos, como un antiguo jefe de tabloides que había trabajado directamente con Cohen y Trump.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, también relató conmocionada su experiencia de conocer a Trump y su relación sexual con él que, según ella, fue consentida.

"No estuve amenazada ni verbal ni físicamente", aunque había un "desequilibrio de poder", contó.

Trump volvió a quejarse el lunes de que el juicio, que lo obliga a comparecer personalmente, le está impidiendo hacer campaña para regresar a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre.

No me "permiten hacer nada de política, porque he estado sentado en una sala fría y oscura (del tribunal) las últimas cuatro semanas. Es muy injusto", afirmó a periodistas.