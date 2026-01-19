México mantiene el salvavidas petrolero a Cuba en medio de presiones de EEUU

El volumen de crudo venezolano destinado a Cuba había disminuido en los últimos años a una tercera parte de los 90.000 barriles diarios que Caracas enviaba hace una década a la isla, indica Piñón.

La navegación de buques petroleros de Venezuela a Cuba se detuvo de golpe a principios de diciembre. Los rastreadores marítimos digitales solo registraron desde entonces escasas llegadas de un tanquero con petróleo que México envía a la isla, pese a las fuertes presiones de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo ese salvavidas a Cuba en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla comunista. El país enfrenta un panorama oscuro tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las amenazas de Estados Unidos, factores que, según analistas, podrían empujar a Cuba hacia un desastre humanitario y detonar una migración masiva hacia México.

Venezuela fue la principal proveedora de Cuba hasta la reciente caída de Nicolás Maduro a inicios de enero, a manos de fuerzas militares estadounidenses. Desde el año 2000, La Habana se había asegurado el crudo que requería mediante un acuerdo con Caracas a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en Truth Social que “¡no habrá más petróleo ni dinero para Cuba!”.

Según el seguimiento que hace Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, actualmente “no hay ningún buque que esté saliendo de Venezuela rumbo a Cuba”.

El “Songa Neptune 6”, cargado con 598.000 barriles, fue el último en anclar el 8 de diciembre en Matanzas, un puerto a 100 kilómetros de La Habana.

“Envenenando la relación”

En 2023, México comenzó a suministrar petróleo a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, una filial de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre enero y septiembre del año pasado, Pemex exportó a la isla 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 de derivados, por un total de 400 millones de dólares, según datos oficiales.

Analistas alertan del riesgo de ignorar el embargo que Washington impone desde hace más de seis décadas a Cuba, lo que pone en la cuerda floja la relación entre México y Estados Unidos, su socio principal en el T-MEC, acuerdo comercial que también comparten con Canadá.

La presidenta izquierdista defiende el derecho de su país a decidir sobre sus recursos naturales y ha dicho que estos envíos son bajo contratos de exportación o como “ayuda humanitaria”.

Pero para Jorge Castañeda, excanciller de México, Sheinbaum “puede decidir lo que quiera, el tema es si le conviene” al país.

“No es un asunto de derecho, es un asunto de conveniencia, es un asunto de correspondencia con los intereses nacionales de México”, dijo a AFP.

Castañeda considera que el gobierno está “envenenando la relación” con algo de poca importancia para México, a cambio de algo de mucha importancia, como es el T-MEC, en pleno proceso de revisión este 2026 y bajo una fuerte presión arancelaria por parte de Trump.

Aunque Pemex no tiene accionistas estadounidenses, “hay acreedores americanos de Pemex”, tenedores de bonos emitidos en Estados Unidos, que podrían no estar de acuerdo en que se ponga en riesgo el repago de sus obligaciones por regalar petróleo a Cuba, explicó el excanciller durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

— “Crisis humanitaria” —

Pese a mantenerse como proveedor, el gobierno de Sheinbaum también redujo el suministro en los últimos meses. El “Ocean Mariner”, con capacidad para 85.000 barriles, solo arribó cuatro veces desde el 27 de noviembre a los puertos de La Habana y Matanzas.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo recientemente a CBS News que Washington permitiría a México suministrar petróleo a la isla para evitar un colapso.

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado indispensable para alimentar sus ocho termoeléctricas, que sufren averías constantes. El país depende de esta infraestructura y de cientos de grupos electrógenos que funcionan con diésel, un recurso frecuentemente escaso.

Aunque esta infraestructura fue diseñada para cubrir con holgura la demanda, hoy apenas genera la mitad de lo necesario, con apagones cotidianos de horas y hasta días. La falta de combustible y electricidad mantiene semiparalizadas la industria y la agricultura.

Gerardo Arreola, autor del libro “Cuba, el futuro a debate”, advierte del riesgo de “una crisis humanitaria, una explosión migratoria e incluso un deterioro mayor”. “No hay que olvidar que Cuba tiene fronteras marinas con México”, dijo a AFP.

Más de un millón de cubanos emigró desde finales de 2021, la mayoría hacia Estados Unidos, pero las fronteras estadounidenses se cerraron con la llegada de Trump a la Casa Blanca hace un año y decenas de miles de cubanos quedaron varados en México.

Sheinbaum ha prometido hacer pública la forma en que Cuba paga el petróleo, ante cuestionamientos de la prensa, pero hasta ahora sigue siendo un misterio.