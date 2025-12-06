Decenas de miles se congregan en Ciudad de México en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

El mayor reto de la presidenta hasta ahora ha sido "lidiar con gente que lo tiene todo", afirmó refiriéndose a la oposición de derechas.

México, México/Decenas de miles de personas procedentes de todo México se congregaron el sábado en la capital del país convocados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a una gran concentración para reforzar su apoyo tras un mes de críticas políticas y protestas multitudinarias.

La izquierdista Sheinbaum ha tenido altos índices de aprobación desde su llegada al poder el año pasado, pero ese apoyo ha bajado levemente en los últimos meses, pasando del 74% en octubre al 71% a principios de diciembre, según el resumen de encuestas de Polls MX.

El asesinato el 1 de noviembre de un popular alcalde muy crítico con la política de seguridad de la mandataria desató fuertes protestas, a las que se sumó poco después una violenta marcha convocada en nombre de la Generación Z y la abrupta renuncia del fiscal general Alejandro Gertz.

Combinados, configuraron el momento político más difícil en la gestión de la mandataria mexicana, que ahora busca mostrar respaldo de sus bases.

"Claudia, escucha, el pueblo está en la lucha", gritaban este sábado los manifestantes mientras marchaban hacia el Zócalo, la gran plaza de Ciudad de México donde se encuentra el Palacio Nacional, cargando un enorme muñeco con la figura de la presidenta.

Allí se reunieron decenas de miles de personas traídas en autocares desde los cuatro rincones del país para demostrar la capacidad de movilización de Morena, el partido gubernamental fundado por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, que defiende la "justicia social" con políticas de ayuda a los más desfavorecidos.

Los pueblos originarios "somos más visibles" con el gobierno de Sheinbaum, dijo a AFP José Pérez, de 24 años y origen otomí que trabaja en una tienda de artesanías.

El mayor reto de la presidenta hasta ahora ha sido "lidiar con gente que lo tiene todo", afirmó refiriéndose a la oposición de derechas.

Sin embargo, en opinión de varios analistas, los problemas para la presidenta no solo vienen de sus opositores, sino del interior de su propio partido Morena.

Esta concentración en el Zócalo es un "intento de espaldarazo interno, de recomponer el relato, de convocar a la unidad", explicó a la AFP el analista político Pablo Majluf.

Sheinbaum es "una presidenta increíblemente eficiente" que gusta de tener control y exige mucho a su equipo. Pero también tiene la piel "muy delgada" y "le cuesta convivir con el disenso", consideró otro analista, Hernán Gómez Bruera, en referencia a las críticas y ataques internos a la política de la mandataria.