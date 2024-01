Nikki Haley cuestiona salud mental de Trump tras acusarla de no parar asalto al Capitolio

Washington, Estados Unidos/La aspirante a la nominación presidencial republicana Nikki Haley cuestionó este sábado la aptitud mental de Donald Trump, después de que el expresidente la acusara erróneamente de no haber impedido el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En un discurso pronunciado en un acto de campaña días antes de las primarias en New Hampshire, Trump pareció confundir a Haley con la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Refiriéndose a la asonada protagonizada por una turba de sus partidarios, Trump dijo a una multitud: "Nikki Haley es la responsable de seguridad. Le ofrecimos 10,000 personas -soldados, Guardia Nacional, lo que quisieran- y lo rechazaron. No quieren hablar de eso".

Haley, considerada la principal rival de Trump en la contienda de New Hampshire, señaló que no solo no controlaba la seguridad en el Capitolio, sino que ni siquiera ostentaba ese cargo en ese momento.

"Dicen que se confundió, que estaba hablando de otra cosa", aseguró la exembajadora ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur en un mitin en New Hampshire.

"La preocupación que tengo es, no estoy diciendo nada despectivo, pero cuando estás lidiando con las presiones de una presidencia, no podemos tener a otra persona de la que dudemos si está mentalmente capacitada para hacerlo", señaló.

"Necesitamos gente que esté en lo más alto de su carrera. Necesitamos gente que se centre en la seguridad nacional... ¿Realmente queremos que lancen nombres y se equivoquen cuando tienen 80 años y tienen que tratar con Putin y Xi y Kim y Corea del Norte? No podemos hacer eso", añadió en una entrevista con Fox News.

La insinuación de Trump de que Pelosi -o Haley- había rechazado una oferta de ayuda mientras el Capitolio estaba sitiado también suscitó dudas.

El comité de la Cámara que investigó el asedio a la sede de la democracia estadounidense dijo que no encontró pruebas de que hubiera hecho tal propuesta.

Trump y otros republicanos han cuestionado repetidamente si el presidente demócrata Joe Biden, de 81 años, tiene la agudeza mental necesaria para un segundo mandato si gana la reelección en noviembre próximo.

Pero los comentarios de Haley, que cumplió 52 años este sábado, fueron uno de los desafíos más directos de un compañero republicano a la aptitud mental de Trump, que tiene 77.

Los críticos dicen que Trump ha mostrado cada vez más signos de envejecimiento, y el propio expresidente abordó el tema a principios de semana, repitiendo un relato de cómo una vez "sacó sobresaliente" en una prueba de agudeza al identificar correctamente animales como una jirafa, un tigre y una ballena.