¡Perverso! Autor de tiroteo en un banco de Kentucky iba a ser despedido y planeó su venganza

Identificado como Connor Sturgeon, el atacante de 25 años era un chico que siempre destacó a nivel académico y deportivo. En 2016 fue escogido el atleta de pista masculino del año en su universidad y su futuro era prometedor. Sin embargo, nadie imaginó que el joven estudiante perpetraría un brutal ataque en el lugar donde trabajaba.

La Policía identificó a Connor Sturgeon como el autor del tiroteo en el interior de una sucursal bancaria del Old National Bank en Louisville, Kentucky, que se saldó con cinco muertos y nueve personas heridas.

Según se ha podido conocer a través de una fuente cercana al tirador, Sturgeon sabía que el banco lo iba a despedir y escribió una nota a su entorno, antes de dirigirse a su puesto de trabajo el lunes por la mañana y abrir fuego. Pero no contento que el vil plan, el hombre transmitió el ataque en directo por su cuenta de Instagram.

Si bien en su perfil donde filmó el tiroteo fue eliminado, las capturas de pantalla compartidas por los reporteros locales muestran que Sturgeon parecía inestable horas previas al ataque. Su última publicación decía: “No escucharán palabras ni protestas. A ver si escuchan esto”, publicó The New Yorl Post, aunque no lo pudo corroborar.

La gerente del banco, declaró a la CNN que presenció virtualmente una reunión matutina de empleados y fue testigo del asesinato de sus compañeros. En tanto, Un hombre que huyó del edificio durante el tiroteo le dijo a un medio local que el tirador abrió fuego con un rifle largo en una sala de conferencias en la parte trasera del primer piso del edificio.

El ataque comenzó sobre las 8 y media de la mañana, momento en el que varios empleados asistían en el interior del banco a la reunión matutina previa a la apertura de la sucursal. Sturgeon abrió fuego contra sus compañeros con un fusil de asalto AR-15 matando a cinco de sus compañeros. Las autoridades dijeron que investigan la procedencia del arma que utilizó el tirador.

Un estudiante sobresaliente

Originario de Greenville, Indiana, Sturgeon se graduó en el Floyd Central High School, donde destacaba por sus habilidades académicas y deportivas. Estudió Finanzas en la Universidad de Alabama y era miembro de la Young Professionals board for Junior Achievement of Kentuckiana, según precisa su portal de LinkedIn. Asimismo, fue semifinalista de una Beca Nacional al Mérito en 2015.

Sturgeon también trabajó como pasante para el Old National Bank durante tres años consecutivos, y finalmente se unió como profesional de desarrollo comercial en 2021 y como asociado de tiempo completo, así como de banquero de cartera el año pasado.

Buchheit-Sims, gerente de la sucursal bancaria, describió al joven como una persona «extremadamente inteligente» y declaró a la CNN que su carácter era «bastante moderado». «Nunca le vi molestarse o enfadarse por nada en público».

¿Sufría de encefalopatía traumática crónica?

Un excompañero de clase de Sturgeon dijo al medio The Daily Beast que mientras estuvieron en el colegio, el chico utilizaba un casco debido a las múltiples conmociones cerebrales que sufrió mientras jugaba al fútbol americano.

El compañero de Sturgeon dijo que no podía evitar pensar en las lesiones de la escuela secundaria y relacionarlas con otros incidentes en los que los atletas que sufrieron conmociones cerebrales se lastimaron a sí mismos o a otros.

En los últimos años, los médicos han establecido numerosos vínculos entre los jugadores de fútbol y la encefalopatía traumática crónica (CTE), por sus siglas en inglés,una enfermedad cerebral degenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza, publicó el medio estadounidense The New York Post.

Las personas diagnosticadas con CTE generalmente tienen problemas de memoria y son propensas a la agresión, cambios de humor, depresión y paranoia, según la Concussion Legacy Foundation.

Por ejemplo, se conoció que, Aaron Hernández quien era jugador del equipo de los New England Patriots, y que además fue condenado por asesinato en 2015, tenía CTE crónico. El deportista se suicidó en prisión en 2017.

*Con información de AP, The New York Post y CNN*