Los republicanos de Trump se apresuran a frenar la ola demócrata en las elecciones de mitad de mandato

Una Cámara de Representantes controlada por los demócratas impondría las primeras restricciones políticas reales a Trump desde que regresó al poder en 2025.

Los republicanos hicieron un último esfuerzo el domingo para evitar una aplastante derrota en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde los demócratas están decididos a ganar el Congreso e imponer un primer freno político a la búsqueda de poder sin precedentes del presidente Donald Trump.

Las encuestas indican que los demócratas tienen prácticamente asegurada la mayoría en la Cámara de Representantes, arrebatándosela a los republicanos, y, contra todo pronóstico, también tienen posibilidades de ganar el Senado.

Pero después de una década en la que Trump ha desafiado la gravedad política y dos años de una segunda presidencia en la que ha pisoteado todas las normas, los demócratas siguen nerviosos.

"Un optimismo nauseabundo", así describió el senador demócrata Raphael Warnock a CNN para describir el ambiente.

Trump encabezó la ofensiva desesperada de los republicanos, celebrando mítines para los candidatos en Iowa y Kansas, estados donde normalmente su partido debería estar seguro de la victoria y no necesitar el apoyo presidencial.

Además de hacer afirmaciones escabrosas de que los demócratas convertirán al país en comunista, Trump está ofreciendo la promesa de pagos de 5.000 dólares a todos los ciudadanos del país si su partido gana.

"Me siento bien", dijo Trump a los periodistas en su lujoso club de golf en Florida el sábado por la noche. "El país nunca ha estado mejor".

Sin embargo, las encuestas muestran que el republicano es el presidente estadounidense más impopular en décadas y, si bien sus esfuerzos pueden movilizar a una base sólida de partidarios de derecha, una creciente mayoría se ha vuelto en su contra.

Una encuesta de NBC News publicada el domingo mostró que el 60 por ciento de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump, en particular por los altos precios exacerbados por su guerra contra Irán, que ya dura ocho meses y no ha tenido éxito.

Si bien el martes es el día de las elecciones y los resultados comenzarán a conocerse esa misma noche, la votación anticipada ya ha registrado un récord de 53 millones de personas que han emitido su voto en todo el país.

Limitar el poder de Trump

Una Cámara de Representantes controlada por los demócratas impondría las primeras restricciones políticas reales a Trump desde que regresó al poder en 2025.

El segundo mandato del republicano se ha caracterizado por una expansión implacable del poder presidencial.

Ha derribado parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile, ha puesto su imagen en billetes y edificios oficiales, ha perturbado la economía mundial con aranceles económicos generalizados y ha amenazado con invadir o anexionarse aliados como Canadá y Groenlandia.

Ganar la Cámara de Representantes otorgaría a los demócratas un poder considerable.

Estarían a cargo del presupuesto y tomarían el control de los comités encargados de investigar las acusaciones de corrupción masiva, los vínculos de Trump con el infame delincuente sexual Jeffrey Epstein y otros temas explosivos.

La mayor incógnita de estas elecciones reside en quién ganará el Senado, donde los republicanos cuentan con una escasa mayoría.

En estas elecciones de mitad de mandato, solo un tercio de los 100 escaños del Senado se disputan, y pocas de las contiendas se consideraban favorables a los demócratas. Sin embargo, ante la sorprendente contundencia de los desafíos en estados tradicionalmente republicanos como Texas y Kansas, las encuestas indican que las probabilidades de que los demócratas logren un cambio de mayoría son, como mínimo, del 50%.

Un Senado demócrata podría bloquear los nombramientos de Trump para los tribunales, especialmente para la Corte Suprema.

¿Aceptará Trump los resultados?

Como reflejo de lo mucho que está en juego, en estas elecciones de mitad de mandato se han gastado alrededor de 11.000 millones de dólares en publicidad, gran parte de los cuales provienen de megadonantes individuales.

Elon Musk, un estrecho aliado de Trump que lideró el llamado DOGE en el desmantelamiento de departamentos gubernamentales enteros, ha donado la asombrosa cantidad de casi quinientos millones de dólares para ayudar a que los candidatos republicanos resulten elegidos.

Las campañas también se han caracterizado por un lenguaje hiriente e insultos, como las repetidas afirmaciones falsas de Trump de que el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, es un "yihadista".

Sobre todo planea la preocupación de que los republicanos se nieguen a aceptar la derrota, lo que provocaría una crisis constitucional similar al intento de Trump de anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

La Casa Blanca continuó socavando la confianza de los estadounidenses en sus elecciones durante el fin de semana, desmintiendo una publicación que explicaba que es "normal" que el proceso de recuento en distritos complejos pueda mostrar a un candidato por delante al principio, pero que pierda una vez que se hayan contabilizado todas las papeletas.

"No, no lo es", dijo la cuenta oficial de la presidencia X.