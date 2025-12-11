Senado de México aprueba sancionar penalmente comercio de vapeadores

Uno de los puntos que más controversia causó es el referido a sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes comercialicen estos productos.

México/El oficialismo en el Senado de México aprobó este miércoles una reforma legal que sanciona penalmente con cárcel el comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos y artefactos similares.

El proyecto, ya avalado por los diputados en un acalorado debate el pasado martes, fue aprobado por 67 votos a favor y 37 en contra en una sesión que se prolongó hasta casi medianoche.

Con esta reforma quedarán prohibidos "cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos", dijo la líder del Senado, Laura Itzel Castillo.

En defensa del proyecto, el partido oficialista Morena sostuvo que buscan proteger principalmente la salud de los jóvenes y llenar los vacíos legales que han permitido promover estos productos como inocuos para la salud.

Uno de los puntos que más controversia causó es el referido a sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes comercialicen estos productos.

Los legisladores opositores alegaron que la ley es "ambigua" y se presta a distintas interpretaciones que podrían dar pie a abusos por parte de autoridades.

El conservador PAN propuso que se creen estrictas normas que prohíban su venta a menores de edad y controlen la producción de estos artefactos y sus aditamentos con el fin de que los consumidores sepan qué sustancias contienen.

Distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, han prohibido los vapeadores y cigarrillos electrónicos y ahora México se sumará un puñado que contemplan sanciones por la vía penal.

Los usuarios de estos artefactos pasaron de 975.000 en 2019 a 2,1 millones en 2023, según una encuesta oficial sobre tabaquismo de 2023.

La reforma ya votada irá al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.