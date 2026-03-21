Trump anuncia que "destruirá" las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

El presidente estadounidense Donald Trump dio el sábado a Irán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo o enfrentarse a la destrucción de su infraestructura energética.

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y aniquilará sus diversas centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Irán ha cerrado de facto el estrecho en represalia.

Alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo transita por el estrecho en tiempos de paz, y su cierre ha obligado a los países que dependen de esta ruta marítima a buscar rutas alternativas y a recurrir a sus reservas.

La interrupción del suministro procedente del Golfo ha provocado un aumento vertiginoso de los precios del combustible en todo el mundo, amenazando a los gobiernos con una inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El ejército estadounidense anunció el sábado que había dañado un búnker iraní que albergaba armas que amenazaban los cargamentos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

El comunicado parecía diseñado para calmar las preocupaciones de los mercados energéticos y de los escépticos aliados internacionales de Washington, más de 20 de los cuales emitieron un comunicado prometiendo respaldar los esfuerzos para reabrir la ruta marítima clave.