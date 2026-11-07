Trump ofrece el puesto de Secretario de la Casa Blanca al dueño de la UFC

Trump y White son viejos amigos, y el líder estadounidense a menudo ha intentado asociar su estilo político MAGA con la enormemente popular UFC.

Ante la inminente mayoría demócrata en el Congreso, el presidente estadounidense Donald Trump adoptó un tono combativo el sábado, ofreciéndole a su amigo y "luchador incansable" Dana White el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca y ordenando al Departamento de Justicia que investigara a sus oponentes.

Los demócratas infligieron una aplastante derrota a los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato esta semana y tomarán el control de ambas cámaras del Congreso en enero. Prometen investigaciones exhaustivas sobre Trump y su administración. Sin embargo, Trump no dio muestras de arrepentimiento.

Le ofreció el puesto de secretario de prensa a White, un fiel seguidor que dirige la organización de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC). "¡Dana, por favor, acepta el trabajo!", publicó Trump en las redes sociales, describiendo a White como una "luchadora y guerrera violenta".

En declaraciones a los periodistas tras un evento de boxeo en Londres el sábado por la noche, White dijo que estaba volando a Washington "en ese mismo momento" y que se reunirá con Trump el lunes.

White había compartido anteriormente una foto, posiblemente generada por IA, en la que aparecía detrás del atril en la sala de prensa de la Casa Blanca, con el título "Pasemos al siguiente capítulo".

El sábado, Trump también ordenó al Departamento de Justicia que investigara a los demócratas por "extorsión al más alto nivel".

"Los demócratas andan amenazando a mucha gente", escribió, y añadió que ordenaba al Departamento de Justicia que "investigara este acto delictivo".

Negando que alguien en su administración hubiera cometido delitos que justificaran un juicio político, Trump pidió penas de prisión para "estos EXTORSIONISTAS".

Combativo

Los anuncios del sábado se produjeron un día después de que Trump nombrara a Stephen Miller como su próximo jefe de gabinete, describiendo al combativo asesor principal como "un gran luchador".

Sustituye a Susie Wiles, cuya marcha supone la primera consecuencia en materia de personal tras el desastre electoral republicano.

Los mensajes beligerantes se hicieron eco de los comentarios que Trump hizo tras una derrota electoral menor en 2018, cuando afirmó que su Casa Blanca adoptaría una postura beligerante ante cualquier investigación. Posteriormente, Trump fue sometido a juicio político en 2019 y 2021.

La Casa Blanca lleva sin secretario de prensa desde el 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dejó el cargo tras menos de una semana en el puesto. White, de 57 años, es presidente y director ejecutivo de la UFC, la compañía más grande y exitosa del mundo de las artes marciales mixtas, cuyas violentas peleas en jaula se transmiten a nivel mundial.

Trump mencionó a seis luchadores de la UFC que esperaba que White trajera a la Casa Blanca como asesores, "aunque algunos no sean de nuestro país".

"Necesitamos a esta gente para que nos defienda de la izquierda radical", dijo refiriéndose a los combatientes, entre los que se incluyen dos rusos y un brasileño.

Trump y White son viejos amigos, y el líder estadounidense a menudo ha intentado asociar su estilo político MAGA con la enormemente popular UFC.

En junio, con motivo de su 80 cumpleaños, la UFC organizó un sangriento combate en jaula en el jardín sur de la Casa Blanca. Desde que ganó su segundo mandato presidencial, también ha asistido a peleas en Miami, Nueva York y Nueva Jersey. Cuando Trump ganó la reelección en 2024, White apareció junto al republicano durante su discurso de victoria.

'Acto criminal'

Si White acepta formalmente, tendrá mucho trabajo por delante.

Trump se enfrenta a un panorama político radicalmente transformado y hostil después de que los demócratas se hicieran con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato del martes.

Al controlar las comisiones en ambas cámaras, los demócratas pueden convocar a funcionarios, exigir documentos y celebrar audiencias públicas, lo que podría someter a Trump y a sus principales asesores a un intenso escrutinio.

Entre las posibles investigaciones se incluyen los negocios y las transacciones con criptomonedas de la familia Trump, los contratos gubernamentales que involucran al multimillonario Elon Musk, los recortes a las agencias federales, la aplicación de las leyes de inmigración, la conducción de la guerra contra Irán y el manejo de los archivos relacionados con el notorio delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Contraten abogados", escribió Robert Garcia, el nuevo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en el número X cuando los resultados se hicieron evidentes la noche de las elecciones.

Los demócratas podrían impulsar un tercer juicio político contra Trump, aunque los líderes del partido no lo han prometido.

Si bien la Cámara de Representantes solo necesita una mayoría simple para destituir al presidente, su remoción representa un obstáculo mucho mayor que requiere una votación de dos tercios en el Senado, mucho más allá de la mayoría del partido.