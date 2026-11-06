Trump se queja, pero la apisonadora demócrata avanza imparable

Los demócratas también obtuvieron victorias en territorios políticos donde Trump había sido tan dominante que la izquierda prácticamente lo había dado por perdido.

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió el jueves contra las elecciones "fraudulentas", mientras los demócratas avanzaban arrolladoramente en las elecciones de mitad de mandato, y otra posible sorpresa en el Senado en Mississippi amenaza con agravar la histórica derrota de los republicanos.

"Nuestras elecciones son tan fraudulentas que no tienen ni idea", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, al tiempo que denunciaba la "vergonzosa" victoria de un socialista democrático en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.

Su arrebato se produjo apenas dos días después de que los estadounidenses entregaran a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, en un rotundo rechazo a la presidencia de Trump y al Partido Republicano que él ha transformado a su imagen y semejanza.

Aunque Trump aceptó inicialmente los resultados de las elecciones de mitad de mandato, desde entonces ha exigido que los votos emitidos a favor de dos candidatos minoritarios en la aún indecisa contienda por el Senado de Alaska se le asignen al actual senador republicano, que va por detrás en las encuestas.

Los renovados ataques del presidente contra el proceso electoral contrastan con un panorama político transformado por la aplastante victoria demócrata del martes.

Los demócratas ya tienen asegurado al menos 54 escaños en el Senado, frente a los 44 de los republicanos. Su mayoría en la Cámara de Representantes superó los 250 escaños el jueves, la mayor del partido en casi dos décadas.

Después de que Trump advirtiera que usaría su poder de veto para bloquear la legislación demócrata, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, emitió su propia advertencia.

"Si Donald Trump dedica el próximo año a vetar leyes de sentido común para reducir costes y acabar con la corrupción, estas elecciones —esta absoluta catástrofe republicana en la noche electoral de 2026— parecerán un buen día en comparación con lo que les espera a los republicanos en las elecciones de 2028", dijo Schumer.

Mississippi, Alaska, morderse las uñas

La contienda electoral de mitad de mandato más reñida que quedaba se libraba en Mississippi, uno de los estados más sólidamente republicanos del país, donde, contra todo pronóstico, un candidato negro de 43 años, Scott Colom, parecía estar a punto de ganar un escaño en el Senado de los Estados Unidos.

Por la tarde, la ventaja de Colom sobre la actual senadora republicana Cindy Hyde-Smith aumentaba a 1724 votos, y solo quedaban unas pocas papeletas por contabilizar. El resultado final podría tardar varios días en conocerse. Colom sería el primer demócrata en ganar un escaño en el Senado por ese estado sureño desde 1982, y el primer afroamericano en lograrlo desde 1874.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola también se situó ligeramente por delante del resto con el 48,17 por ciento de los votos, seguida por el actual senador republicano Dan Sullivan con el 47,88 por ciento.

El arrebato de Trump en Truth Social se refería a un candidato marginal también llamado Dan Sullivan, a quien los republicanos acusan de ser un "señuelo" destinado a restarle votos a su candidato, y a otro aspirante menor, Gerald Heikes, que está registrado como republicano.

Trump publicó que todos los votos para el "falso" Sullivan y Heikes "deberían ser entregados inmediatamente al VERDADERO Dan Sullivan".

"¡No hay otra solución justa!"

Haciendo historia

Si Colom gana en Mississippi, se uniría a un grupo de caras nuevas que están derribando barreras raciales y culturales en las elecciones de mitad de mandato. Keisha Lance Bottoms, tataranieta de una esclava, se convirtió en la primera mujer negra gobernadora de Georgia, y del país.

Y Abdul El-Sayed, de Michigan, derrotó a un aliado de Trump para convertirse en el primer musulmán en ingresar al Senado de los Estados Unidos.

En las elecciones de mitad de mandato del martes, los demócratas también obtuvieron victorias en territorios políticos donde Trump había sido tan dominante que la izquierda prácticamente lo había dado por perdido.

James Talarico rompió una racha negativa de 38 años al ganar un escaño en el Senado en el ultraconservador estado de Texas, y Adam Hamilton lo hizo aún mejor, convirtiéndose en el primer senador demócrata de Kansas en 94 años.

El congresista republicano Warren Davidson, de Ohio, afirmó que la guerra que Trump libró durante meses contra Irán y las guerras comerciales mundiales le habían costado la elección al partido. Según afirmó, los votantes jóvenes, en particular, se sentían "traicionados".