En venta en Nueva York codiciados objetos que pertenecieron a Churchill

Nueva York, Estados Unidos/El escritorio, un cuadro de un viaje a Marruecos o un ejemplar de su primer libro son algunos de los objetos que pertenecieron al exprimer ministro británicio Winston Churchil que se subastan a partir de este jueves en Nueva York.

En el lote también figura un imponente retrato del líder británico en tiempos de guerra, obra de Arthur Pan, vendido en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, para recaudar fondos para el Fondo de Ayuda a Rusia de Clementine Churchill, que se vende por 125.000 dólares.

Las piezas, a la venta en la feria de arte, antigüedades y diseño Winter Show de Nueva York hasta el 28 de enero, pertenecieron a la colección de Steve Forbes, el heredero del magnate de la prensa.

"Hemos comprado lo más destacado, tenemos papeles, cartas y también tenemos el escritorio y el cuadro: son la joya de la corona", dice a la AFP el marchante de libros raros Pom Harrington.

En Estados Unidos el atractivo de uno de los políticos británicos más importantes de la historia contemporánea aún perdura, dice Harrington.

"Fue un héroe de guerra", recuerda, por lo que espera tener "muchos clientes en Estados Unidos".

De padre británico y madre estadounidense, Churchill llegó a recibir la ciudadanía honoraria estadounidense.

El óleo de Churchill de 1935 "La entrada al desfiladero de Todhra", cerca de Marrakech (Marruecos), tiene un precio de venta de 395.000 dólares.

"Si no fuera por la pintura, no podría vivir; no podría soportar la tensión de la vida", dijo Churchill en una ocasión.

El escritorio, disponible por 450.000 dólares, procedía de su casa londinense de Hyde Park Gate y lo utilizó para escribir sus memorias de la "Segunda Guerra Mundial", cuyas pruebas revisadas y corregidas a mano están a la venta por 750.000 dólares.

Un ejemplar inscrito de la primera edición de "The Story of the Malakand Field Force", la primera obra de no ficción publicada por Churchill, descrita por Harrington como "extremadamente rara", está a la venta por 47.500 dólares.

Y un ejemplar de "Savrola", dedicado por Churchill a su mentor militar Ian Hamilton después de que ambos participaran en el socorro de la localidad sudafricana de Ladysmith tras 118 días de asedio, se vende por 47.500 dólares.

Los alrededores de esta localidad fueron escenario, hace más de un siglo, de una de las batallas más sangrientas de la Guerra de los Bóers.

En la batalla participaron tres futuros líderes mundiales: Churchill, el camillero Mahatma Gandhi, que más tarde llevó a la India a la independencia, y Louis Botha, primer primer ministro de Sudáfrica.

Las ediciones encuadernadas de los discursos de Churchill "Sobre el Libre Comercio", en defensa del libre mercado, son también algunos de los artículos en venta excepcionales.

"Si soy coleccionista de libros raros, estos son los que debo comprar", sostiene Harrington de los volúmenes, que se cotizan a 150.000 dólares.