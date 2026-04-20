Ocho niños muertos en tiroteo por violencia doméstica en EEUU

Nueve niños se encontraban en la segunda vivienda visitada por el tirador. Uno sobrevivió y estaba en un hospital con una herida que no ponía en peligro su vida, dijo.

Un hombre mató a tiros a ocho niños —siete de ellos sus hijos— en la madrugada del domingo en el estado sureño de Luisiana, en Estados Unidos, en un episodio de violencia doméstica que afectó a tres residencias, informó la policía.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las 06H00 locales (11H00 GMT) en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de la oenegé Gun Violence Archive.

Tres niños y cinco niñas de entre tres y 11 años fueron abatidos, informó la oficina del forense de Caddo Parish. Siete de los niños eran hermanos, y uno era un primo.

Dos mujeres también resultaron heridas de gravedad por los disparos.

Un videoperiodista de la AFP presente en el lugar contó cinco impactos de bala en la puerta de una de las casas.

Freddie Montgomery, un vecino de 72 años, relató haber visto a la policía sacar los cuerpos de los niños el domingo.

"Ayer por la tarde, a esta misma hora, todos esos niños jugaban en el jardín frente a la casa. Y él estaba sentado bajo el porche", relató a la AFP.

- Un "hecho terrible" -

La policía identificó al atacante como Shamar Elkins, de 31 años, quien huyó del sitio de los tiroteos en un vehículo robado y fue perseguido por la policía, que luego lo mató a tiros.

"Al final de esa persecución, el sospechoso salió del vehículo con un arma de fuego y, en última instancia, nuestros agentes se vieron obligados a neutralizar al sospechoso", declaró a los periodistas Chris Bordelon, de la policía local.

Ningún agente resultó herido en el incidente, según la policía estatal.

Bordelon había dicho a la prensa que la escena del crimen es "bastante extensa" y abarca tres residencias que estaban siendo minuciosamente inspeccionadas por investigadores.

"Este es un hecho terrible. Es especialmente grave y angustiante que todas las víctimas sean niños", declaró el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, a periodistas.

Nueve niños se encontraban en la segunda vivienda visitada por el tirador. Uno sobrevivió y estaba en un hospital con una herida que no ponía en peligro su vida, dijo.

La oficina del forense dijo que las madres identificaron a los niños que murieron como: Jayla Elkins (3 años), Shayla Elkins (5 años), Kayla Pugh (6 años), Layla Pugh (7 años), Markaydon Pugh (10 años), Sariahh Snow (11 años), Khedarrion Snow (6 años) y Braylon Snow (5 años).

En tanto, el gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse "con el corazón destrozado".

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, nacido en Shreveport y representante por el estado, la calificó en X como una "tragedia sin sentido".

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más elevada de todos los países desarrollados.

En 2025, casi 15.000 personas, sin contar los suicidios, fueron asesinadas con armas de fuego, según Gun Violence Archive.