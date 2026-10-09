La ONU denuncia como 'tortura' la ejecución en vivo anunciada en EEUU

La ejecución del autor de una matanza que dejó 13 muertos en Texas en 2009 será retransmitida en directo, anunció el jueves un responsable del Departamento de Defensa estadounidense.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció este viernes como una forma de "tortura" la decisión anunciada por Estados Unidos de transmitir en vivo el fusilamiento de un condenado a muerte el 3 de diciembre.

La ejecución del autor de una matanza que dejó 13 muertos en Texas en 2009 será retransmitida en directo, anunció el jueves un responsable del Departamento de Defensa estadounidense.

Su ejecución será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

"Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante", dijo la oficina del Alto Comisionado en un mensaje transmitido a la AFP.

"La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura", insistió.

El Alto Comisionado recuerda que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "la prohibición absoluta de la tortura prohíbe las ejecuciones públicas".

Por lo tanto, agrega, incumplir esta prohibición convertiría "la ejecución en arbitraria" y "supondría una violación del derecho a la vida".

Un responsable del Pentágono, bajo condición de anonimato, afirmó el jueves a la AFP que la ejecución del estadounidense Nidal Hasan "será transmitida en vivo".

Este psiquiatra militar, un musulmán de origen palestino, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en un centro médico de la base de Fort Hood para impedir que los soldados participaran en las guerras de Afganistán e Irak, que él consideraba ilegales.

Considerado un lobo solitario del grupo yihadista Al Qaeda, mató a 13 personas, entre ellas 12 soldados, y dejó decenas de heridos.

Durante el tiroteo fue alcanzado por un disparo en la columna vertebral por lo que quedó discapacitado y se desplaza desde entonces en silla de ruedas. Fue condenado a muerte en 2013.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó que se tratará de la primera ejecución militar por pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial, tras la ejecución de Eddie Slovik, ejecutado por deserción en 1945.

"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.