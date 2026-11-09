El papa advierte en Argentina que una nación se mide por su inclusión de personas con discapacidad

León XIV pide a Argentina priorizar a las personas con discapacidad y advierte sobre la exclusión social en medio de los recortes de Milei

Claypole, Argentina/El papa León XIV advirtió este lunes que un país se mide por la inclusión de las personas con discapacidad, al visitar una casa de caridad en Argentina, donde el presidente Javier Milei es criticado por las duras políticas de ajuste que afectan al sector.

El Cottolengo Don Orione en Claypole, en un barrio humilde del sur de Buenos Aires, aloja a 410 adultos con discapacidad. La gran mayoría no recibe visitas de familiares ni allegados.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo el pontífice de 71 años en su discurso.

León XIV llegó el domingo a Argentina procedente de Uruguay, primera etapa de una gira sudamericana que terminará en Perú. En su primer discurso en Buenos Aires pidió que el crecimiento llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto, un mensaje de peso ante Milei, que arremete contra críticos y cuyo ajuste la Iglesia cuestiona.

Este lunes, defendió la dignidad de las personas con discapacidad: "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", dijo el papa.

Los recortes del gobierno de Javier Milei en la atención a las personas con discapacidad han sido uno de los focos de protesta contra su política de ajuste desde que asumió en diciembre de 2023.

Tras negociaciones en las que participaron la Iglesia católica, el oficialismo y la oposición, acordaron un proyecto para garantizar el financiamiento de las prestaciones. Diputados lo aprobaron en octubre y aún debe votarse en el Senado.

"Individualismo y exclusión"

Desde la madrugada, familias y grupos de amigos se apostaron a ambos lados del camino que iba a recorrer el pontífice en Claypole. A las puertas del Cottolengo, la gente se abrazaba y agitaba banderas argentinas y del Vaticano. En un parque vecino, una banda alternaba canciones religiosas con rezos.

Ana Trucco, una estudiante de 22 años, contó que se acercó a la fe al leer las encíclicas de Francisco. "Hay que estar siempre pensando en los más humildes de nuestra patria que hoy están siendo tan abandonados", dijo a la AFP. "Que venga el Papa León con el legado de Francisco a hablarle a esa gente, me parece importantísimo".

En el Cottolengo, León XIV se reunió al aire libre con los residentes y el personal del hogar.

"Yo estaba con un rencor porque me sentía como que me habían desechado. No entendía por qué me pasaba esto a mí (...) hasta que comprendí que el Cottolengo era lo que yo necesitaba para llenar el vacío que sentía", dijo en su testimonio frente al papa Marta Donato, una residente del hogar que padece artritis reumatoide. Tiene 57 años y hace 44 vive en el hogar.

Luego, León XIV dijo que deseaba compartir su "deseo para este país": "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión".

Más tarde en el día, el papa oficiará una misa en el barrio porteño de Palermo, donde miles de personas hacían fila desde la madrugada para ingresar, entre ellas muchas familias con niños. Grupos de fieles llegaron en autobuses organizados por sus parroquias. En algunas esquinas, jóvenes con guitarras animaban la espera con cantos y palmas.

"Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos", dijo al borde del llanto Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde, en la periferia sur, con su hermana y varios vecinos. "Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto".

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