'No tengan miedo de arriesgar el amor': el emotivo mensaje de Francisco en redes sociales

Tras varios días de incertidumbre debido a su frágil estado de salud, el Papa Francisco envió un mensaje de agradecimiento a sus fieles a través de su cuenta en X, expresando su gratitud por las numerosas muestras de afecto recibidas de distintas partes del mundo.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", escribió el Sumo Pontífice.

Además, alentó a sus seguidores a mantener la fe y a no temer expresar el amor: "Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el #Evangeliodehoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de “arriesgar el amor”!

El Vaticano informó el sábado por la noche que el Papa, de 88 años, enfrenta un estado de salud delicado tras haber sufrido una crisis asmática prolongada que obligó a los médicos a suministrarle oxígeno. "El estado del Santo Padre sigue siendo grave y, como se mencionó anteriormente, aún no está fuera de peligro", detalló la Santa Sede en su comunicado oficial.

A pesar de que la noche transcurrió con tranquilidad, según informó el Vaticano el domingo por la mañana, Francisco no llevó a cabo sus actividades habituales, como leer los periódicos o desayunar, lo que ha generado aún más preocupación.

El líder de la Iglesia católica fue hospitalizado el pasado 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma debido a una bronquitis severa, que posteriormente derivó en una neumonía bilateral. Además, los análisis médicos revelaron que sufre trombocitopenia, un trastorno en el que el nivel de plaquetas en la sangre es demasiado bajo, lo que aumenta el riesgo de hemorragias. Debido a esta complicación, se le administró una transfusión sanguínea.

Preocupación en el Vaticano y el mundo

La gravedad del estado del Papa ha generado alarma en la comunidad católica y en la prensa internacional. Medios italianos como Corriere della Sera titularon: "El Papa empeora", mientras que La Repubblica calificó la situación como "el día más oscuro" para el Vaticano. El virólogo italiano Fabrizio Pregliasco, en declaraciones a La Stampa, enfatizó que "las próximas horas y días serán determinantes".

Ante la difícil situación, el Vaticano anunció que el Papa no pronunciará el Ángelus dominical, como es tradición, sino que su mensaje será publicado sin que él lo lea. En anteriores hospitalizaciones, Francisco ha dirigido la oración desde el balcón del hospital Gemelli, donde permanece internado en una suite especial en la décima planta.

En señal de apoyo, el cardenal Baldo Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma, convocó a una oración especial en la basílica de San Juan de Letrán este domingo por la tarde, pidiendo por la recuperación del Pontífice y su fortaleza en este momento difícil.