El papa señala que los agentes de IA 'son herramientas, no personas'

En su primera encíclica "Magnifica Humanitas", publicada en mayo, el jefe de la Iglesia católica hizo un llamado a "desarmar" la IA para "impedir que domine al ser humano".

El papa León XIV se posicionó el viernes en contra de darle una identidad legal o derechos a los agentes de inteligencia artificial, y argumentó que los responsables de sus actos son sus creadores humanos.

"Las máquinas son herramientas, no personas", dijo en un discurso a expertos de la industria reunidos en el Vaticano para un diálogo sobre esta tecnología y la responsabilidad de la comunidad científica y las instituciones públicas.

"Las llamadas inteligencias artificiales no atraviesan experiencias, no poseen un cuerpo, no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y no saben desde dentro qué significan el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad", afirmó.

El debate sobre los riesgos de la tecnología se ha intensificado en los últimos meses, alimentado por incidentes en los que los sistemas tomaron acciones no autorizadas o por advertencias apocalípticas de profesionales del sector.

El pontífice peruano-estadounidense, de 71 años, ha defendido en repetidas ocasiones la necesidad de garantizar que la IA se utilice de manera ética.

En su primera encíclica "Magnifica Humanitas", publicada en mayo, el jefe de la Iglesia católica hizo un llamado a "desarmar" la IA para "impedir que domine al ser humano".

En la reunión en el Vaticano, León aseguró que el futuro de la IA "no está predeterminado" y que los seres humanos tienen "la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus aplicaciones".

"Hoy en día, algunos proponen otorgarle derechos a estos sistemas, o incluso una identidad legal", subrayó el pontífice.

Pero esta perspectiva corre el riesgo de "ocultar la responsabilidad humana y dejar a quienes sufren daños enfrentándose a una entidad sin rostro", agregó.