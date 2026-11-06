Paraguay comienza a devolver sus fondos a ahorristas de Ueno Bank

La primera etapa abarca a clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes (unos 1.600 dólares) que no tenían préstamos en Ueno Bank y disponen de una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Las tres condiciones deben cumplirse simultáneamente. Santiago Peña, destituido por escándalo bancario en Paraguay

Asunción, Paraguay/El Banco Central de Paraguay comenzó a pagar anticipos a los ahorristas de Ueno Bank, cuya intervención dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una crisis política, informó este viernes a la AFP un responsable de la entidad.

La crisis llevó al presidente Santiago Peña a presentar el jueves su renuncia, que quedó pendiente de resolución en el Congreso por falta de quórum. El mandatario enfrenta este viernes un juicio político en el Senado que podría culminar con su destitución.

"El proceso de pago de los anticipos de garantía a los depositantes de Ueno Bank comenzó el jueves por la tarde", dijo José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central.

La primera etapa abarca a clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes (unos 1.600 dólares) que no tenían préstamos en Ueno Bank y disponen de una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Las tres condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Para agilizar los desembolsos, el organismo asignó grupos de depositantes a entidades en las que ya tenían cuentas. "En esas cuentas se acredita automáticamente el monto correspondiente", explicó Maciel.

El funcionario no precisó cuántas personas integran este primer grupo ni el monto desembolsado hasta el momento. Los siguientes grupos de beneficiarios "serán anunciados progresivamente durante el proceso de pagos", agregó.

El Banco Central intervino en Ueno Bank el martes por problemas de solvencia. El congelamiento de los depósitos provocó protestas de ahorristas y afectó también a empresas, instituciones y futbolistas que tenían fondos en la entidad.

Unas 250 personas aguardaban sentadas en el pasto frente al Congreso a que más manifestantes se sumaran al caer la noche. Algunos se repartían tapabocas ante el temor de nuevos incidentes con la policía luego de tres días de protestas. Uno de los carteles reclamaba "Peña preso".

"Estamos repartiendo tapabocas entre los compañeros para cuidarles, porque también entendemos que la policía no nos cuida, nos identifican, entonces el tapabocas es una forma de prevenir eso", dijo Juan Palacios, un estudiante universitario de 23 años.