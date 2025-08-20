La paz, una perspectiva lejana para los ucranianos pese a las conversaciones entre Trump y Zelenski

Kiev, Ucrania/En el este de Ucrania, donde las fuerzas invasoras rusas avanzan lentamente en fuertes combates paso a paso, los soldados ucranianos en el frente de batalla consideran que los esfuerzos de paz impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump son una causa perdida.

"La guerra continuará mientras Rusia siga siendo lo que es", afirma Vitali, militar ucraniano de 45 años que prefirió no dar su nombre completo en cumplimiento del protocolo militar. "Estos bárbaros no se detendrán hasta que se les detenga por la fuerza. Solo entienden la fuerza", precisa a la AFP.

Su apreciación llega al día siguiente de que el líder ucraniano Volodimir Zelenski y Trump se reunieran junto con los aliados europeos de Kiev para presentar un frente unido e impulsar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a una invasión que ya entra en su cuarto año.

La reunión concluyó con Trump presionando para un encuentro bilateral entre Putin y Zelenski, quien destaca que el conflicto solo puede resolverse mediante conversaciones entre líderes.

En Kramatorsk, ciudad ucraniana más importante aún bajo control de Kiev en la región oriental de Donetsk, Vitali se muestra categóricamente en contra de la posibilidad de una reunión entre ambos dirigentes. "No se debe negociar con un criminal internacional ni hacerle ninguna concesión, porque no es de fiar", subraya.

De mal en peor

La invasión rusa de Ucrania, lanzada por el Kremlin en febrero de 2022, desató los combates más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Oleg, soldado ucraniano de 22 años, comenta que está perdiendo interés tras ver varias rondas de conversaciones entre Kiev y Moscú terminar sin avances.

"He estado en guerra durante varios años", dice, recordando que en rondas anteriores sintió algo de expectativa. "Las cosas van de mal en peor en el frente", lamenta. Anton, residente de la capital ucraniana, de 32 años de edad y trabajador en un almacén, señala que probablemente las conversaciones se alargarán mucho y no pondrán fin al conflicto.

"Se pueden reunir todas las veces que quieran, pero Putin no está interesado y Trump tampoco sabe bien qué hacer", declara en el centro de Kiev. "Rusia es como un matón y debe ser frenado como tal. Tratar de negociar con un matón no tiene sentido", añade.

Ostap Shavel, un hombre de 32 años de la ciudad occidental de Leópolis, opina que las conversaciones fueron "solo un espectáculo" y que nadie sabe realmente qué sucederá. "Creo que esta guerra podría durar no un año, ni dos, ni cinco, sino décadas. Incluso si de alguna manera se congelara el conflicto, tarde o temprano se reanudará", enfatiza.