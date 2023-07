Perro encontrado en selva colombiana es muy poco probable que sea Wilson

Colombia/Wilson, uno de los perros utilizados por las Fuerzas Militares en la Operación Esperanza, en la cual se buscaban los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en las selvas de Guavire, en Colombia; se encuentra desaparecido, según se conoció un día después del rescate de los menores y desde entonces no se conoce su paradero o si aún se encuentra con vida.

Hace dos semanas apareció un video de un perro que deambulaba por el departamento del Huila y según suposiciones era Wilson; sin embargo, las Fuerzas Militares descartaron que se tratara del héroe canino.

Wilson, un pastor belga malinois, es alto, de pelaje marrón y café, con orejas puntiagudas y porta un collar oscuro; mas, es importante resaltar que no es el único can con este aspecto, pues, otro perro con características similares fue captado en video, pero esta vez en el departamento de Caquetá.

En esta ocasión, el material fílmico que ha sido difundido por medio de redes sociales, fue capturado cerca del lugar donde se encontraron los cuatro niños el pasado 9 de junio y comparte las mismas características físicas antes mencionadas.

Ante este nuevo video, el general Pedro Sánchez, quien está al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, ha brindado declaraciones a la revista Cambio, en donde menciona que por la vegetación y contexto del video, era muy poco probable que se tratara del pastor que buscan.

Cabe resaltar, que en un primer momento, Sánchez, afirmó que la Operación Esperanza no termina hasta que el último de sus comandos no saliera de la selva y esto incluye al can entrenado por el Ejército para búsqueda; es por esto, que aún se encuentra un pequeño grupo de soldados en el lugar, incluyendo a su guía.

Aun así, el panorama hasta este momento sigue siendo desalentador y de acuerdo con una fuente de las Fuerzas Militares que fue consultada por el medio El Tiempo “cada día que pasa se van desvaneciendo las esperanzas de encontrar a nuestro canino con vida”.

Con información de El Tiempo y El País Uruguay.