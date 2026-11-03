Perú declara emergencia en más del 70% de sus municipios por lluvias de El Niño

El Niño ha desatado las fuertes lluvias que caen desde hace una semana en las regiones norteñas de Tumbes y Piura, fronterizas con Ecuador, donde varios sectores quedaron anegados.

Lima, Perú/Más de un 70% de los municipios de Perú fueron declarados en emergencia ante el "peligro inminente" de intensas lluvias asociadas al fenómeno climático El Niño, que en los últimos días dejó zonas urbanas inundadas y decenas de damnificados, informó el gobierno este martes.

Este evento natural aumenta las temperaturas superficiales en el Pacífico y genera cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

El Niño ha desatado las fuertes lluvias que caen desde hace una semana en las regiones norteñas de Tumbes y Piura, fronterizas con Ecuador, donde varios sectores quedaron anegados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional reportó hasta el momento 324 personas damnificadas y 110 viviendas inhabitables por precipitaciones el fin de semana en Tumbes.

El decreto publicado este martes declaró por 60 días "el Estado de Emergencia en varios distritos" de todas las regiones del país, "por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño".

La declaratoria alcanza a 1,380 distritos de los más de 1,800 que existen en el país.

La norma dispone que las autoridades regionales y locales, en coordinación con el gobierno, ejecuten acciones inmediatas para proteger a la población y la infraestructura frente a las lluvias.

Más de 9,3 millones de habitantes, casi un tercio de la población del país, están expuestos a un alto riesgo por las inundaciones y deslizamientos de tierras, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Enfen, la comisión técnica del gobierno a cargo del seguimiento de El Niño, informó que el evento será de magnitud extraordinaria hasta febrero y luego amainará hasta junio próximo.

Según científicos de la ONU, podría ser el evento más intenso jamás registrado.

El episodio más grave en Perú ocurrió en 1982 y 1983, cuando fallecieron unas 9.000 personas por causas directas e indirectas y el PIB colapsó 11,6%, según datos oficiales.