El petróleo sube en un mercado que evalúa la demanda

Los precios del petróleo registraron una leve alza el jueves después de retroceder la víspera, con los operadores proyectando las perspectivas de demanda después de la publicación de varios informes clave.

El precio del barril del Brent del mar del Norte, para entrega en enero, subió 0,48% a 63,01 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril del West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, ganó 0,34% a 58,69 dólares.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicaron el miércoles y jueves, respectivamente, sus informes mensuales sobre el estado del mercado petrolero.

Ambos organismos esperaban que la producción supere las expectativas para el año en curso y para el año siguiente. Sus perspectivas hicieron caer los precios del petróleo desde el miércoles.

Sin embargo, en los reportes "la demanda está muy fuerte" y "supera los 100 millones de barriles por día", destacó a la AFP John Kilduff, de la firma Again Capital.

La AIE estimó el miércoles que la demanda de petróleo podría estabilizarse hacia 2030 tras décadas de aumento, pero otra hipótesis, reintroducida en esta ocasión, prevé que la demanda podría de hecho seguir creciendo hasta 2050.

Por lo tanto, las perspectivas estructurales del petróleo a más largo plazo se han vuelto "más positivas a raíz de este cambio significativo por parte de la AIE", según Ole Hansen, de Saxo Bank.

Esto ayudó a calmar un poco los ánimos de los operadores este jueves, sobre todo porque los temores de un exceso de petróleo ya hicieron bajar considerablemente los precios en los últimos meses.