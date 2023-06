Allanan casa de senador que reveló los planes de Bolsonaro de dar golpe de Estado

Brasil/La Policía Federal de Brasil realizó este jueves el allanamiento de tres domicilios vinculados al senador del partido “Podemos”, Marcos do Val, que hace algún tiempo aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro intentó convencerlo de perpetuar un golpe de Estado, haciendo uso de su experiencia militar.

Las ordenes, realizadas en su oficina de senador, en su departamento de Brasilia y en su domicilio en Espíritu Santo, fueron emitidas por el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, que se encuentra investigando al senador do Val, por “entorpecer” las investigaciones sobre el asalto a las instituciones democráticas del 8 de enero.

Las investigaciones del juez, son realizadas por cinco delitos, que son: divulgación de documentos clasificado, asociación delictiva atentado contra la soberanía del país, intento de declarar mediante violencia o amenaza grave el Gobierno legítimamente constituido y organización criminal, según lo que pudo conocer la red de emisoras Jovem Pan.

Ya se había determinado en febrero la apertura de una investigación contra do Val, para realizar las investigaciones pertinentes, sobre las declaraciones en donde expresó que había recibido una propuesta para participar en un golpe de Estado.

El también senador, Flavio Bolsonaro, hijo del ex militar, confirmó la realización de aquella reunión que tuvo lugar en diciembre, pero negó que el tema de conversación fuera equivalente a un delito.

Bolsonaro hijo expresó, “En nuestra legislación, por lo menos, eso no es constituye un delito. Aun siendo verdad, porque no sé si lo es, hablar sobre eso no es un crimen. Llevarlo a cabo si lo sería. Un delito, bajo mi punto de vista, menor” y también expresó su rechazo al cambio de versión del senador “de una hora para otra”.

Según lo revelado por la revista local Veja este jueves, el celular del teniente coronel Mauro Cid, quien fue un ayudante muy próximo del exvicepresidente Bolsonaro, contenía mensajes que revelan una especie de trama para dar un golpe de Estado.

Estos documentos fueron mencionados por medio de un informe de 66 páginas de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal, acerca del celular del oficial Cid, al que la revista asegura haber tenido acceso.

Según Veja, uno de los documentos que fueron encontrados da a entender que en el círculo cercano al exmandatario había militares y seguidores, en medio de una conspiración para intentar anular los resultados de las elecciones del año pasado en donde Lula resultó vencedor con un 51% de los votos.

La revista también reveló que otro de los textos citaba la hipótesis de decretar un estado de sitio, una medida que sólo está prevista en la Constitución brasileña para situaciones extremas.

