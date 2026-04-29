El precio del gas en España y Francia podría dispararse en las próximas décadas

Las asociaciones explican que, a medida que avance la transición energética hacia sistemas de calefacción más respetuosos con el medio ambiente, el coste de mantener la red de gas existente se repartirá entre menos consumidores.

Los precios del gas podrían dispararse en las próximas décadas en España y Francia, con un impacto particular en los hogares más modestos, advierte un estudio publicado el miércoles por la organización europea de asociaciones de consumidores.

La factura anual del gas podría aumentar en 317 euros (371 dólares) en Francia de aquí a 2030 respecto a 2024, y en España en 140 euros (164 dólares) hacia 2040 y en 178 euros (208 dólares) hacia 2050, según este estudio, en el que participaron la asociación francesa de defensa de consumidores y inquilinos CLCV, el colectivo Que Choisir Ensemble y la federación de consumidores y usuarios española.

Los autores elaboraron sus proyecciones a partir de los precios actuales del gas, datos publicados en Francia por la comisión de regulación de la energía y cifras de la comisión nacional de mercados y competencias española.

Las asociaciones explican que, a medida que avance la transición energética hacia sistemas de calefacción más respetuosos con el medio ambiente, el coste de mantener la red de gas existente se repartirá entre menos consumidores, lo que elevará los precios.

Además, quienes sigan conectados al gas serán en su mayoría hogares que no pueden permitirse realizar esta transición.