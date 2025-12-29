Presidenta de México visitará a heridos de accidente ferroviario que dejó 13 muertos

El tren interoceánico , con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo en su ruta a lo largo del Corredor Interoceánico , que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México.

México, México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene previsto viajar este lunes al estado de Oaxaca para visitar a los heridos por un accidente ferroviario que dejó 13 muertos, tras el descarrilamiento del tren interoceánico, inaugurado en 2023.

El tren interoceánico, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo en su ruta a lo largo del Corredor Interoceánico, que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México, una de las obras de infraestructura emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Sheinbaum afirmó en su habitual rueda de prensa matutina que la Fiscalía General y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizan “el análisis con rigor de qué ocurrió y qué causó este accidente ferroviario”.

El siniestro se registró a las 09:28 horas locales (15H28 GMT) sobre la línea Z del ferrocarril interoceánico, a 80 kilómetros de Salina Cruz, desde donde partió el tren.

Se descarriló una de las locomotoras”, lo que provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías, detalló el secretario de Marina, Raymundo Morales.

El primer vagón cayó a una profundidad de 6,5 metros, el segundo “quedó parcialmente suspendido” y los dos restantes no presentaron “daños graves”, explicó Morales desde Oaxaca, en un enlace transmitido durante la conferencia presidencial.

El secretario añadió que este ferrocarril interoceánico utiliza una camioneta exploradora que recorre la vía antes de la salida del tren para detectar fallas. En la inspección previa se informó que las vías estaban en buenas condiciones, afirmó.

Medios locales difundieron videos del interior de un vagón tras el accidente —cuya autenticidad la AFP no pudo verificar— en los que se escuchan quejidos de pasajeros pidiendo ayuda.

Desde su inauguración, el ferrocarril interoceánico ha transportado a 114.828 viajeros, con un promedio de 245 personas por salida.

El regreso de los trenes de pasajeros en México, tras varias décadas, fue uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de López Obrador, que también impulsó el Tren Maya, una obra polémica por sus impactos ambientales en la Península de Yucatán.

No obstante, la prioridad del ferrocarril interoceánico es el transporte de mercancías, ya que fue concebido como una alternativa al Canal de Panamá.

Desde septiembre de 2023, ha transportado 952.096 toneladas de carga, informó este lunes el secretario de Marina.