Presidente Lula niega invitación de Putin, pero sigue instando al diálogo

Brasil/El presidente brasileño Inácio Lula Da Silva, comunicó mediante Twitter que habría rechazado una invitación de su homologo, Vladimir Putin para visitar Rusia, invitación que fue realizada según lo expresado por Da Silva, mediante una llamada telefónica sostenida por ambos mandatarios para asistir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

“Agradecí (a Putin) una invitación para ir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo y respondí que no puedo ir a Rusia en este momento” twitteo el mandatario brasileño, añadiendo además “Pero reiteré la disposición de Brasil, junto a India, Indonesia y China, de conversar con ambos lados del conflicto en busca de la paz”.

Por su parte Putin expresó que Rusia está abierta "al diálogo en la vía política y diplomática, que sigue bloqueado por Kyiv y sus patrocinadores occidentales", añadiendo además que la llamada fue realizada por Da Silva y no se hizo mención de alguna invitación a San Petersburgo.

El presidente ruso comunicó además que interrumpió su participación en una reunión con representantes del mundo de los negocios para hablar con su colega brasileño y destacó que Brasil es el principal socio económico y comercial de Rusia en América Latina, aunque admitió que los intercambios disminuyeron “un poco” en los últimos tiempos.

Brasil insiste en fungir como mediador

Lula propone a Brasil como mediador en este conflicto bélico comenzada por la invasión a Ucrania por parte del gobierno ruso en febrero de 2022, recordando que desde que accedió al gobierno al inicio del año el mandatario insiste en que es necesario detener el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha propuesto la creación de un grupo de países que actúe como mediador entre ambos bandos.

Esta situación ocurre luego de que el líder izquierdista brasileño y el presidente de Ucrania Volidímir Zelenski, coincidieran Cumbre del G7 celebraba en la ciudad japonesa de Hiroshima; sin embargo, aunque tenían planeado una reunión, la misma no pudo ser concretada debido a “problemas de agenda”. Si bien el mandatario brasileño dijo sentirse “molesto” por no haber podido reunirse, admitió que no tenía mucho sentido pues en este momento tanto el presidente de Rusia como el de Ucrania se niegan a querer dar muestras de paz.

