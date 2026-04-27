Primer ministro Carney lanza fondo soberano de Canadá por 18 mil millones de dólares

Carney señaló que el "Fondo Canadá Fuerte" destinará capital a proyectos relacionados con energía, minerales críticos e infraestructura.

Toronto, Canadá/El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el lunes la creación del primer fondo soberano de Canadá, que comenzará con una dotación de 25.000 millones de dólares canadienses (unos 18.300 millones de dólares estadounidenses).

El objetivo, dijo, es fortalecer la economía del país en medio de un orden mundial "en decadencia".

El fondo incluirá inversiones tanto públicas como privadas y tendrá como objetivo respaldar grandes proyectos que, según Carney, serán cruciales para reducir la dependencia económica de Canadá de Estados Unidos en las próximas décadas.

"Estados Unidos ha cambiado. Están en su derecho y nosotros estamos respondiendo. Ese es nuestro imperativo", dijo el primer ministro en Ottawa.

Al lanzar el fondo, Carney mencionó a Noruega -que al igual que Canadá cuenta con vastos recursos naturales-, pero que desde hace varias décadas ha utilizado parte de sus ingresos energéticos para construir riqueza nacional a largo plazo y proteger al país de choques económicos globales.

Carney señaló que el "Fondo Canadá Fuerte" destinará capital a proyectos relacionados con energía, minerales críticos e infraestructura.

Esta iniciativa marca su más reciente esfuerzo por profundizar la soberanía económica de Canadá, mientras su gobierno se encamina a tensas negociaciones comerciales con la administración del presidente Donald Trump.

El actual acuerdo de libre comercio de América de Norte, T-MEC, ha mantenido libre de aranceles a más del 85% del comercio entre Estados Unidos y Canadá desde el regreso de Trump a la presidencia, pero será revisado este verano boreal.

Estados Unidos quiere cambios importantes y el equipo comercial de Trump ha intensificado sus ataques personales hacia Carney, quien se ha convertido en una figura destacada de la crítica al liderazgo global de Trump.