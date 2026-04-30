Milei asiste a ejercicio militar con EEUU a bordo del portaaviones USS Nimitz

Milei visitó el portaviones de la Marina estadounidense junto a su ministro de Defensa, Carlos Presti, y autoridades militares.

El presidente argentino, Javier Milei, asistió este jueves a una jornada de las actividades militares conjuntas entre Argentina y Estados Unidos a bordo del portaviones USS Nimitz, en aguas del Atlántico Sur, en una nueva señal de acercamiento de su gobierno a Washington.

Milei visitó el portaviones de la Marina estadounidense junto a su ministro de Defensa, Carlos Presti, y autoridades militares "en un ejercicio que fortalece la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto" de ambos países, informó la cartera de Defensa en X.

El gobierno compartió fotos que muestran a Milei y su hermana Karina junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, haciendo el gesto de pulgares arriba a bordo de la nave de 333 metros de eslora y casi 77 metros de ancho máximo.

Allí presenciaron demostraciones aéreas de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, detalló Defensa.

Los ejercicios conjuntos, que se espera terminen este jueves, se desarrollan en la zona económica exclusiva argentina en ocasión del tránsito del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por Milei.

Los entrenamientos se realizan en el marco del llamado Passing Exercise (Passex) 2026 un ejercicio que aprovecha el paso de una o más unidades de guerra extranjeras por el litoral marítimo argentino.

El gobierno de Milei también autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio conjunto 'Daga Atlántica', un adiestramiento que comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio, según el cronograma anunciado.