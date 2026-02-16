La red social X sufre caída global y deja cientos de reportes de usuarios

Las caídas de X suelen tener un efecto inmediato en el ecosistema digital, ya que la red es utilizada por medios de comunicación, instituciones públicas, empresas y figuras políticas como canal de comunicación oficial.

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, registró una caída este lunes 16 de febrero, generando cientos de reportes de usuarios que acudieron a otras plataformas para expresar sus molestias.

De acuerdo con los testimonios difundidos en distintas redes sociales, entre las principales fallas reportadas se encuentran problemas en la actualización del feed, errores al iniciar sesión y dificultades para publicar contenido.

La interrupción afectó a usuarios en distintas partes del mundo, quienes señalaron que la plataforma presentaba lentitud e intermitencia en el servicio durante varias horas.

Una plataforma con más de 557 millones de usuarios

X es propiedad del empresario Elon Musk y cuenta con más de 557 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, lo que la convierte en una de las principales redes sociales para la conversación pública en tiempo real.

Desde su adquisición en 2022, la plataforma ha atravesado múltiples cambios estructurales, incluyendo recortes de personal, ajustes en sus políticas de verificación y modificaciones en el modelo de negocio. Expertos en tecnología han señalado que las reestructaciones internas y los cambios en la infraestructura pueden incidir en episodios de inestabilidad del servicio.

Impacto en la conversación digital

Las caídas de X suelen tener un efecto inmediato en el ecosistema digital, ya que la red es utilizada por medios de comunicación, instituciones públicas, empresas y figuras políticas como canal de comunicación oficial.

Hasta el momento, la empresa no había emitido un comunicado detallando las causas específicas de la interrupción.

Los usuarios permanecen atentos al restablecimiento total del servicio, mientras el incidente vuelve a poner sobre la mesa la dependencia global de las plataformas digitales para la información y la interacción en tiempo real.

