Rubio inquieto ante el riesgo de ‘escalada’ en la guerra en Ucrania

Washington ha llevado a cabo sin éxito una serie de negociaciones con los ucranianos y los rusos que están en punto muerto.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró preocupado de que ocurra una "escalada" en la guerra de Rusia en Ucrania, después de que drones ucranianos impactaron lugares de energía y militares en la ciudad de San Petesburgo.

"Lo que cambió en los últimos meses es que Ucrania se hizo más eficiente para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro de Rusia (...) Y me parece que es una de las cosas que nos recuerda la importancia de tratar de poner fin a esta guerra, si podemos, debido a que el riesgo de una escalada es real, mucho más real que hace dos años", declaró Rubio ante una comisión parlamentaria este miércoles.

Es la primera reacción de Estados Unidos tras los ataques recíprocos de Rusia y Ucrania en los últimos días, a pesar de que Rubio fue interrogado durante horas en audiencias parlamentarias en las que el tema de la guerra en Ucrania fue en gran medida ignorado.

El martes, un masivo ataque con drones y misiles rusos causó 23 muertos en Kiev y en la ciudad industrial de Dnipró, en el centro-este de Ucrania.

"En este momento, ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, en particular del lado ruso", señaló Rubio, afirmando que Estados Unidos seguía "dispuesto a desempeñar cualquier papel posible en este contexto para restablecer la paz".

Al hablar ante otra comisión el miércoles por la mañana, admitió que "las perspectivas no parecían muy buenas en cuanto a la voluntad de una u otra parte de hacer las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo".

Washington ha llevado a cabo sin éxito una serie de negociaciones con los ucranianos y los rusos que están en punto muerto.

Legisladores demócratas arremetieron contra Rubio por la exención temporal del petróleo ruso de las sanciones estadounidenses, subrayando que eso financia la máquina de guerra rusa.

Washington instauró en marzo esta exención para intentar moderar la escalada de los precios del petróleo tras la guerra en Oriente Medio.

Esa exención ya ha sido prorrogada en varias ocasiones.

Las sanciones estadounidenses tenían por objetivo cortar los ingresos procedentes del petróleo ruso y, por tanto, esta fuente de financiación de la guerra que libra Moscú en Ucrania.