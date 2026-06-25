Sheinbaum y Felipe VI aprovechan el Mundial para zanjar la guerra diplomática

La relación alcanzó uno de sus momentos más fríos cuando Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que España respondió sin enviar representación oficial a la ceremonia.

Un apretón de manos, mensajes de solidaridad con Venezuela y hasta comentarios sobre fútbol marcaron este jueves el encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI, en una reunión que simboliza el deshielo de las relaciones bilaterales tras años de tensiones diplomáticas.

Felipe VI llegó la tarde del jueves a Ciudad de México, donde fue recibido por autoridades mexicanas antes de reunirse con Sheinbaum en el Palacio Nacional.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron en 2019, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la Corona española solicitando que reconociera los "crímenes y atropellos" cometidos durante la conquista del siglo XVI.

El rey nunca respondió a esa petición. En su momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España defendió la historia compartida entre ambos países y rechazó la posibilidad de ofrecer disculpas, lo que dio paso a varios años de tensión diplomática.

La relación alcanzó uno de sus momentos más fríos cuando Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que España respondió sin enviar representación oficial a la ceremonia.

Un acercamiento gradual

En los últimos meses, ambos gobiernos comenzaron a dar señales de acercamiento, proceso que culminó con la visita del monarca a México, un viaje que la Casa Real describió como una oportunidad para "reforzar los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

El encuentro se desarrolló de forma privada y sin conferencia de prensa.

Felipe VI viajó a México de camino a Guadalajara, donde asistirá al partido entre España y Uruguay por la fase de grupos del Mundial.

Venezuela también estuvo en la agenda

Además del fútbol, la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela figuró entre los temas de conversación.

Sheinbaum anunció el envío de un equipo militar de rescatistas para apoyar las labores de emergencia tras los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que han dejado al menos 164 muertos y cerca de mil heridos, según el balance citado por la AFP.

La mandataria afirmó que México enviará "el personal adicional que se requiere para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan".

Por su parte, la Casa Real española expresó su "apoyo, solidaridad y cariño al pueblo venezolano" en un mensaje difundido antes de la salida de Felipe VI hacia México.

Antes de la reunión, Sheinbaum adelantó que uno de los temas que plantearía sería el reconocimiento de los pueblos originarios, su legado cultural y el papel que desempeñan en la identidad mexicana.

De la confrontación al diálogo

A diferencia de la estrategia de confrontación impulsada por López Obrador, Sheinbaum ha apostado por un acercamiento basado en la diplomacia cultural y deportiva.

Uno de los gestos más relevantes ocurrió en marzo, durante una exposición sobre el México indígena organizada en Madrid, donde Felipe VI reconoció públicamente que durante la conquista hubo "mucho abuso", aunque sin presentar una disculpa formal.

Posteriormente, trascendió que la presidenta mexicana había invitado al monarca a asistir al Mundial de Fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

El analista político mexicano Pablo Majluf consideró que el acercamiento entre ambos países es positivo debido a los profundos vínculos históricos, culturales y económicos que comparten.

En paralelo, empresarios mexicanos y españoles se reunieron a principios de junio en Ciudad de México con el objetivo de duplicar el comercio bilateral para 2030.

Felipe VI viaja acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien en octubre pasado reconoció el "dolor e injusticia" sufridos por los pueblos originarios de América durante un acto en Madrid.

La visita también se produce en un contexto internacional marcado por el fortalecimiento de alianzas entre gobiernos afines frente a la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump. En abril, Sheinbaum realizó su primer viaje a Europa como presidenta para participar en una cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona por invitación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.