Sheinbaum habló de aranceles con Trump y Carney antes de la tercera ronda comercial del T-MEC

Sheinbaum dijo que su gobierno espera esta semana llegar a acuerdos con Washington para que en años siguientes solo haga un balance de rutina.

México, México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó el lunes que conversó sobre aranceles con su par estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney aprovechando la final del Mundial, dos días antes del inicio de una tercera ronda de diálogo comercial.

Negociadores mexicanos y estadounidenses reanudan el martes en Ciudad de México las conversaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica, T-MEC, que también incluye a Canadá.

"Con el presidente Trump y el primer ministro Carney realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial", afirmó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

Entre México y Estados Unidos hay "varias cosas pendientes", señaló, por lo que le pidió a Trump mantener una llamada telefónica.

En las pláticas "informales pero muy amigables" durante el partido de fútbol del domingo en Nueva York, le señaló al presidente estadounidense la necesidad de llegar a un acuerdo sobre comercio, pero también sobre asuntos como los mexicanos migrantes.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, estará en la capital mexicana para mantener tres días de conversaciones hasta el jueves. Esta es la tercera ronda entre México y Estados Unidos desde principios de año.

Firmado por los tres países en 2018, el T-MEC entró en vigor en 2020 con una vigencia inicial de 16 años. El tratado impone una revisión conjunta cada seis años.

En el primer semestre de 2026, México y Canadá propusieron renovarlo ya por 16 años más, sin esperar a 2036. Pero Trump objetó que requiere más tiempo para resolver diferendos y pidió que de ahora en adelante haya revisiones anuales.

Sheinbaum dijo que su gobierno espera esta semana llegar a acuerdos con Washington para que en años siguientes solo haga un balance de rutina. "No una revisión cada año, pues eso no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México", sostuvo.