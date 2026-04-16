Starmer insta a dirigentes de redes sociales para reforzar la seguridad infantil en línea

Algunos expertos estiman que las restricciones pueden sortearse fácilmente y abogan por que las plataformas controlen más sus contenidos.

Reino Unido/El primer ministro británico, Keir Starmer, insinuó este jueves posibles medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, en una recepción en Downing Street a altos responsables de las plataformas en línea.

"Esto no puede seguir así. Debe cambiar porque, en este momento, las redes sociales están poniendo en riesgo a nuestros niños", dijo en su oficina de Londres a dirigentes de las principales plataformas de redes sociales, entre ellas Meta (Facebook e Instagram), TikTok y X.

Starmer convocó a los responsables, entre los que también estaban representantes de Google, propietario de YouTube, y de la empresa Snap (Snapchat), para que refuercen la seguridad infantil en línea.

"Un mundo en el que los niños estén protegidos, incluso si eso significa que el acceso se ve restringido, es preferible a un mundo en el que el daño sea el precio de la participación", dijeron a los dirigentes.

La convocatoria se produce mientras el gobierno británico lleva a cabo actualmente una consulta sobre la posibilidad de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

El miércoles, los diputados británicos rechazaron por segunda vez una enmienda en ese sentido, previamente aprobada por la Cámara de los Lores.

El gobierno no apoyaba dicha enmienda, afirmando que quiere esperar a la conclusión de la consulta en curso.

"Tomaré todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en línea de los niños. Se trata de asegurar que las empresas asuman sus responsabilidades", afirmó Starmer, citado en un comunicado publicado antes de la reunión del jueves con los dirigentes de las redes.

El jefe del gobierno laborista "pedirá respuestas a las empresas sobre las medidas que están tomando para garantizar la seguridad de los niños y responder a las preocupaciones de las familias", indicó Downing Street antes de la reunión.

Personalidades británicas, como el actor Hugh Grant, han instado al gobierno a respaldar la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, afirmando que los padres no pueden, por sí solos, combatir los peligros.

Algunos expertos estiman que las restricciones pueden sortearse fácilmente y abogan por que las plataformas controlen más sus contenidos.

Algunos países, como Australia, Francia y Grecia, han adoptado o han anunciado medidas para restringir el acceso de los menores de edad a las redes sociales.