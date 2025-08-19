Álvaro Uribe queda en libertad mientras se apela la condena
El popular exmandatario (2002-2010) estaba detenido en su casa cercana a la ciudad de Medellín (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal.
Colombia/La justicia de Colombia ordenó este martes la libertad del expresidente Álvaro Uribe, mientras apela en segunda instancia una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, según una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
El Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia en el proceso, ordenó su libertad "inmediata" mientras resuelve la apelación de Uribe a la condena dictada el 1 de agosto.
En desarrollo...