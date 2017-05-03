Bombas lacrimógenas contra marcha de miles de opositores en Venezuela

Las fuerzas de seguridad de Venezuela lanzaban bombas lacrimógenas contra una gran manifestación de opositores en rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Nicolás Maduro activó este miércoles.

Militares de la Guardia Nacional y la policía, apoyados por carros antimonites blindados, bloqueaban con una lluvia de gases, chorros de agua y perdigones de goma la manifestación en una estratégica autopista del este de Caracas, mientras grupos de jóvenes les respondían con piedras y cócteles molotov, constaron periodistas de AFP.

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro, entregó este miércoles al poder electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición considera un "fraude constitucional" para evadir elecciones.

"Convoco a una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo como depositario del poder constituyente originario con su voz pueda decidir el destino de la patria", expresó Maduro, acompañado de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.