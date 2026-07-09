Brasil autoriza expulsión de ruso acusado de espionaje por EEUU

Brasilia exige que el ruso cumpla la condena de 15 años que le fue impuesta en 2022 o consiga una autorización de la justicia antes de salir del país.

El gobierno de Brasil autorizó la expulsión de un ruso acusado por Estados Unidos de hacerse pasar por un estudiante brasileño en Europa para recabar información sobre Ucrania, según la decisión publicada en el diario oficial.

Preso en Brasil desde 2022, Sergey Vladimirovich Cherkasov está en el centro de una disputa entre Washington, que pide su extradición por espionaje, y Moscú, que lo busca por narcotráfico.

La decisión del gobierno brasileño, publicada el lunes, no determina hacia qué país será expulsado Cherkasov, de 40 años.

Brasilia exige que el ruso cumpla la condena de 15 años que le fue impuesta en 2022 o consiga una autorización de la justicia antes de salir del país.

Cherkasov fue detenido en los Países Bajos en abril de 2022, cuando hacía pasar por un estudiante de maestría brasileño.

La policía neerlandesa procedimientos que era un agente del Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Rusas (GRU) que buscaba infiltrarse en la Corte Penal Internacional, en La Haya, para incidir en procesos sobre crímenes de guerra en Ucrania.

Fue deportado de inmediato a Brasil, donde fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude de identidad.

Ese mismo año, Moscú pidió que fuera deportado a Rusia, donde es buscado por narcotráfico.

En 2023 Estados Unidos lo acusó de actuar como agente de una potencia extranjera mientras estudiaba en ese país entre 2018 y 2020 y pidió a Brasil su extradición.

Según Washington, Chersakov se hizo pasar por estudiante de posgrado en una universidad para recolectar información sobre estadounidenses y la entregada a sus superiores rusos.