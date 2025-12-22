Candidato argentino a jefe de la ONU dice que es necesaria una reforma del organismo

Según una tradición de rotación geográfica que no siempre se cumple, el cargo de secretario general de la ONU le tocaría a un representante latinoamericano.

argentina/El postulante de Argentina a la secretaría general de la ONU, Rafael Grossi, pidió por unas Naciones Unidas "menos declarativas y más activas" y dijo que es necesaria una "reforma consensuada" del organismo, en la presentación de su candidatura el lunes en Buenos Aires.

Grossi, un diplomático argentino de 64 años, es desde 2019 director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En su discurso en la sede de la Cancillería argentina, dijo que el balance de la situación actual del organismo multilateral "no es muy positivo".

Grossi señaló que "hay un común denominador" en muchos de los conflictos entre países "que es la ausencia de las Naciones Unidas" y consideró que "no tiene por qué ser así".

"Necesitamos unas Naciones Unidas menos declarativas y más activas. Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente, y no con la aprobación de espesos documentos", dijo.

Agregó que es necesario llevar adelante una reforma del organismo: "Tiene que ser una reforma en la que todos sepamos reconocer que hay cosas que están sobrando y que hay cosas que hay que reforzar".

El canciller argentino, Pablo Quirno, dijo al presentar al diplomático que "el presidente Javier Milei ha expresado su pleno respaldo a esta candidatura".

Durante la gestión de Grossi, la OIEA actuó como intermediario entre Ucrania y Rusia en cuestiones nucleares.

Además, el organismo mantiene desde hace tiempo tensas relaciones con Irán, por la supervisión de su programa nuclear.

En junio, Francia, Alemania y el Reino Unido condenaron "amenazas" de Irán contra Grossi, después de que el país asiático restringiera el acceso a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos.

También buscarán la jefatura de la ONU la expresidenta chilena Michelle Bachelet y la costarricense Rebeca Grynspan, actualmente al frente de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

El secretario actual, António Gutérres, termina en diciembre de 2026 el mandato de cinco años. El Consejo de Seguridad comenzará en julio las rondas decisivas del proceso de selección de su sucesor.