Delcy Rodríguez pagará 'un precio muy alto' si 'no hace lo correcto', dice Trump

El presidente Donald Trump advirtió el domingo a la nueva líder venezolana Delcy Rodríguez que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere "pagar un precio muy alto", un día después del derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro.

La cúpula militar venezolana reconoció a Rodríguez como presidenta encargada, de acuerdo a un fallo de la corte suprema, anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Trump aguantó de nuevo el tono, después de que el sábado anunciara que estaba dispuesto trabajar con el actual gobierno venezolano para garantizar una transición democrática "segura y juiciosa", siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolana.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro ya su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York. El presidente izquierdista, acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, se encuentra en la Metropolitan Detention Center en Brooklyn, a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

Si su sucesora Rodríguez "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump en una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela. Tras la incursión estadounidense en la capital, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país. "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.

Estados Unidos dice querer controlar la compleja situación venezolana a distancia, sin forzar por el momento un cambio de régimen pero dejando todas las opciones abiertas.

Hablar de elecciones en Venezuela "es prematuro en este momento", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista televisiva. Washington quiere además volver a abrir la explotación petrolera a sus empresas, mientras que Rodríguez advirtió poco después de la captura de Maduro que su gobierno está listo "para defender nuestros recursos naturales".

El republicano de 79 años también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia —un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN— pase a formar parte de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo a The Atlantic: "Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé".

"Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".

"Un país fallido"

"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", dijo Trump. "Es un país totalmente caído. Un desastre en todos los sentidos", añadió.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo por su parte Rubio en entrevista con CBS News.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

La legalidad de la incursión es debatida intensamente en Estados Unidos, donde el Congreso tiene en principio la potestad de declarar la guerra. Rubio invocó los poderes especiales de Trump para ordenar el cumplimiento de una orden de la justicia estadounidense.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. En el poder desde 2013, sus dos reelecciones en los comicios de 2018 y 2024 fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición.

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyeron" ya quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", justificó Rubio.

"Maduro es una persona horrible, pero no responde a una ilegalidad con otra ilegalidad", criticó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en entrevista con ABC.