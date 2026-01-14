Excarcelan a nueve periodistas junto a activista Roland Carreño en Venezuela

Las excarcelaciones, sin embargo, se producen a cuentagotas. El gobierno refirió 116, aunque la organización especializada Foro Penal reportaba hasta el martes 56.

venezuela/Al menos nueve periodistas fueron excarcelados en Venezuela, junto al también activista opositor Roland Carreño, en medio de un lento proceso de liberaciones bajo presión de Estados Unidos, informaron el miércoles el gremio periodístico y oenegés.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó a excarcelar detenidos por motivos políticos, luego del ataque con el cual Estados Unidos depuso al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Las excarcelaciones, sin embargo, se producen a cuentagotas. El gobierno refirió 116, aunque la organización especializada Foro Penal reportaba hasta el martes 56.

"Confirmamos la excarcelación del periodista Roland Carreño. Estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024: 1 año, 5 meses y 12 días", escribió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la red X.

Carreño fue detenido en medio de la crisis generada tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo".

Además de Carreño salieron de la cárcel Rafael García Márvez, Carlos Marcano, Ramón Centeno, Julio Balza, Nakary Ramos, Víctor Ugas, Leandro Palmar, así como los asistentes Gianni González y Belises Cubillán, reportaron el SNTP y Foro Penal.

El sindicato detalló que algunos de los excarcelados se encuentran ya con sus familiares. Periodistas como Centeno tienen "temas de salud por atender".