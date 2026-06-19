Gobierno de Bolivia y central sindical llegan a acuerdo tras más de seis semanas de crisis

Los campesinos, indígenas y trabajadores de fábricas y de minas que se unieron a las protestas exigían la dimisión del gobernante.

El gobierno boliviano y la mayoritaria Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para pacificar el país, tras más de seis semanas de protestas sindicales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La COB declaró a principios de mayo una huelga laboral y un bloqueo de carreteras, para rechazar la falta de soluciones gubernamentales a la crisis económica, la más grave en 40 años.

La medida provocó carestía de alimentos, medicamentos y combustibles en varias ciudades, principalmente en La Paz y su vecina El Alto.

Mario Argollo, máximo líder de la COB, declaró el viernes por la noche que "desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional". Hay "compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito" agregó.

Paz saludó el acuerdo, al afirmar que "el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar".

Los campesinos, indígenas y trabajadores de fábricas y de minas que se unieron a las protestas exigían la dimisión del gobernante.

El gobierno de Paz abrió la semana pasada un diálogo con Argollo. Las mesas de trabajo funcionaron entre los sindicalistas y ministros para alcanzar el acuerdo de este viernes.

Los cortes de rutas llegaron a ser más de un siglo . Hasta ahora han disminuido a la mitad y el gobierno espera que vayan descendiendo en el curso de las próximas horas.

Sin embargo, los indígenas y campesinos del sindicato Túpac Katari de los Andes bolivianos y los cocaleros del Chapare, el feudo del expresidente Evo Morales (2006-2019), han decidido mantener la presión.