Un mes sin Maduro en el poder: ¿qué cambió en Venezuela?

El país pasó a manos de Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, quien bajo presión conduce los cambios exigidos por el presidente Donald Trump, al tiempo que mantiene viva la retórica chavista.

Venezuela/Las primeras bombas cayeron de madrugada el 3 de enero, hace un mes exacto. El sonido de las hélices, el ruido y destello de las explosiones despertaron a los venezolanos, atónitos con el desenlace de esta incursión estadounidense: Nicolás Maduro ya no era presidente.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

El país pasó a manos de Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, quien bajo presión conduce los cambios exigidos por el presidente Donald Trump, al tiempo que mantiene viva la retórica chavista.

Acercamiento a Washington, apertura petrolera y amnistía general: el panorama es otro en la Venezuela sin Maduro.

¿Qué cambió? ¿Qué sigue igual?

Estabilidad tutelada

Donald Trump ordenó el bombardeo que terminó en la captura de Maduro y en el que fallecieron cerca de un centenar de personas, entre civiles y militares.

Pero evitó una ruptura total, como ocurrió en el pasado con la invasión de Estados Unidos a Irak. Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington. Es una estabilidad tutelada, evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Trump calificó a Rodríguez de formidable y la invitó a la Casa Blanca, en una fecha aún por definir. Todo anda muy bien con Venezuela, señaló el 14 de enero, tras su primera llamada.

Ambos países avanzan además en la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas por Maduro en 2019, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Rodríguez podría correr la misma suerte que Maduro si no se alinea con los objetivos de Washington.

Rodríguez recibió el lunes a la nueva jefa de la misión diplomática estadounidense, Laura Dogu, quien insistió en que la transición forma parte de la agenda.

Apertura petrolera

Venezuela aprobó una reforma a su ley petrolera, impulsada por Estados Unidos, según analistas.

La normativa revierte la nacionalización de 1976 y desmonta el modelo estatista impuesto por Hugo Chávez tres décadas después. Las empresas privadas podrán operar en solitario, y no como accionistas minoritarios junto a la estatal PDVSA. El plan de Trump apunta a que petroleras estadounidenses, como Chevron, inviertan en el país.

La nueva ley flexibiliza regalías, simplifica impuestos y cede la exclusividad en exploración y explotación primaria.

Venezuela necesita unos 150 mil millones de dólares para recuperar su industria petrolera, golpeada por años de corrupción y mala gestión.

Trump asumió control parcial de las ventas de petróleo venezolano en el mercado internacional, sin los descuentos impuestos por el embargo de 2019, y realizó una primera operación que generó 500 millones de dólares para el país.

Gobierno y propaganda

Rodríguez encabeza de forma interna el gobierno heredado de Maduro, pero ha introducido cambios en el gabinete y en la Fuerza Armada. Sin embargo, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ministros del Interior y Defensa, se mantienen en sus cargos.

Los acercamientos con Estados Unidos chocan con el discurso antiimperialista del chavismo, profundamente arraigado en la Fuerza Armada.

El partido de gobierno organiza marchas casi diarias para denunciar el “secuestro” de Maduro, mientras la televisión estatal difunde canciones y mensajes exigiendo su liberación.

La imagen de Maduro y su esposa protagonizó incluso un espectáculo de drones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, bombardeado durante la incursión del 3 de enero.

Amnistía y miedo

Rodríguez declaró una amnistía general, que el Parlamento debe aprobar esta semana, aunque su alcance aún no está claro.

Anunció además el cierre del Helicoide, una prisión señalada durante años como centro de torturas.

La medida contempla la liberación de presos políticos, en un país donde 687 personas seguían detenidas por razones políticas hasta el lunes, según la ONG Foro Penal.

El miedo impuesto durante el gobierno de Maduro ha disminuido, pero no ha desaparecido. La crítica persiste, aunque todavía se expresa en voz baja.

Hay una liberalización táctica, estimó Aveledo. El sistema está recalibrando los costos de la represión.