México y Brasil condenan ataque de EEUU a Venezuela: 'sobrepasan una línea inaceptable'

Los gobiernos de México y Brasil condenaron el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Mientras la presidente mexicana Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", el mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva calificó la captura de Maduro como una "afrenta gravísima" a la soberanía venezolana.

Horas después del ataque, la cancillería de México emitió un comunicado en el que condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" por Estados Unidos.

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes (...) cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", añadió la cancillería.

En una declaración ante periodistas luego de supervisar la construcción de instalaciones industriales, Sheinbaum insistió en condenar la operación, aunque recordó que su gobierno mantiene "una muy buena relación" con Washington.

En tanto, desde Brasil, Lula Da Silva, señaló que el ataque de Estados Unidos contra Maduro es una "afrenta gravísima" a la soberanía venezolana.

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente sobrepasan una línea inaceptable" y amenazan "la preservación de la región como zona de paz", afirmó Lula en X.

En un mensaje sin menciones al presidente estadounidense Donald Trump, Lula exhortó a la comunidad internacional a "responder de forma vigorosa" a través de Naciones Unidas.

Durante sus primeros gobiernos (2003-2010), Lula fue un importante aliado del chavismo.

Pero su relación con Maduro se desgastó en los últimos años, sobre todo después de su reelección en 2024, cuando fue acusado de cometer fraude en Venezuela.

Lula no reconoció la victoria de Maduro por falta de transparencia en la publicación de las actas electorales, aunque tampoco admitió el triunfo del candidato opositor.

El presidente brasileño convocó este sábado a dos reuniones ministeriales sobre Venezuela, país que comparte más de 2.000 kilómetros de fronteras con Brasil.

"La situación en la frontera nunca estuvo tan tranquila como hoy", dijo a periodistas el ministro de Defensa, José Múcio, en respuesta a "muchos rumores" sobre cierres fronterizos.

Con Maduro ausente, Brasil considera a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la "presidenta interina" de Venezuela, dijo la ministra interina brasileña de Relaciones Exteriores, Maria Laura da Rocha.

"La condena del uso de la fuerza es consistente con la posición que Brasil siempre ha adoptado", dijo Lula, quien agregó que la acción de Washington "recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina".