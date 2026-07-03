'Nueva etapa' para Perú, promete Keiko Fujimori tras proclamación oficial de su triunfo

Fujimori recibirá sus credenciales el próximo 15 de julio y asumirá la Presidencia el 28 de julio, cuando sucederá al mandatario interino José María Balcázar.

La derechista Keiko Fujimori afirmó este viernes que comienza una "nueva etapa" para Perú, luego de que la justicia electoral la proclamara oficialmente como presidenta electa para el período 2026-2031.

La proclamación pone fin al proceso electoral y abre un nuevo capítulo para el país, que busca superar una década marcada por la inestabilidad política. Su victoria por un estrecho margen ya había sido confirmada el pasado lunes tras concluir el escrutinio.

"Hoy comienza una nueva etapa para el Perú", expresó la mandataria electa, de 51 años, durante una declaración en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima.

Añadió que será una etapa "de responsabilidad, de diálogo y de resultados", y aseguró que el país necesita "recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y en el Estado".

Poco antes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, proclamó oficialmente a "Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República" para el período 2026-2031.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien murió en 2024, asumirá el desafío de enfrentar la creciente criminalidad y reactivar una economía que avanza por debajo de su potencial y que podría verse afectada por el fenómeno climático de El Niño.

Fujimori recibirá sus credenciales el próximo 15 de julio y asumirá la Presidencia el 28 de julio, cuando sucederá al mandatario interino José María Balcázar.

De acuerdo con el escrutinio final del balotaje celebrado el 7 de junio, la líder conservadora obtuvo el 50,135% de los votos, frente al 49,865% alcanzado por su rival de izquierda, Roberto Sánchez.

"Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", afirmó Fujimori, al prometer una transición enfocada en ofrecer resultados.

Regreso del fujimorismo al poder

La llegada de Keiko Fujimori representa el retorno del fujimorismo al Gobierno, 25 años después de la caída de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes diferentes, varios de los cuales fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de enfrentar ese proceso.

Mientras simpatizantes de Fuerza Popular celebraban la proclamación en las afueras del partido con pancartas y camisetas alusivas a la futura presidenta, algunos destacaban el legado de Alberto Fujimori.

"Él desapareció el terrorismo, por eso yo le llamo papá Fujimori. Gracias a él existen carreteras asfaltadas y colegios en el campo", afirmó Marta Palomino Quispe, una de las asistentes.

El legado del exmandatario sigue dividiendo al país. Sus seguidores le atribuyen la estabilización de la economía y la derrota de las guerrillas que golpearon a Perú durante las décadas de 1980 y 1990, mientras que sus detractores recuerdan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Rival mantiene cuestionamientos

El conteo de la segunda vuelta se prolongó durante tres semanas y, desde que perdió la ventaja, Roberto Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados, alegando irregularidades en los votos emitidos en el extranjero.

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó la solicitud para anular esos sufragios al considerar que no existían fundamentos suficientes. Posteriormente, Sánchez acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar el proceso electoral.

Tras confirmarse oficialmente la victoria de Fujimori, diversos líderes internacionales expresaron sus felicitaciones.

Estados Unidos manifestó su interés en profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, inversiones y comercio.

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó que "el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".

Desde Chile, José Antonio Kast ofreció trabajar junto al nuevo Gobierno "por una agenda de seguridad y desarrollo común", mientras que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó el "patriotismo" y el "valor" de la futura mandataria.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también felicitó a Fujimori y escribió en la red social X: "Cuente con Brasil para construir juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana".